I robot arrivano anche nel mondo dello sport

Pechino si è trasformata in un’arena futuristica dove non sono gli atleti a contendersi il primato nello sport, ma i robot umanoidi. Qui si sono svolti i World Humanoid Robot Games, una rassegna che mescola spettacolo, competizione e ricerca scientifica. L’evento ha richiamato ben 280 squadre provenienti da sedici Paesi. Il calendario è stato ampio e curioso. Accanto a sport familiari come il calcio a cinque, le corse di mezzofondo o il ping pong, si sono svolte anche gare meno convenzionali. Alcuni robot umanoidi devono ordinare medicinali, altri dimostrare efficienza nella pulizia o nel trasporto di merci pesanti, simulando scenari che potrebbero diventare parte integrante della vita quotidiana.

Robot e sport insieme a Pechino

Il pubblico ha risposto con entusiasmo, pagando biglietti che andavano dai 128 ai 580 yuan. Ovvero tra 18 e 80 euro. Non solo semplici curiosi, ma anche appassionati di tecnologia hanno affollato l’evento. Tutti incuriositi dall’occasione di vedere da vicino prototipi che normalmente restano confinati nei laboratori. Sul fronte organizzativo, grandi università e aziende di robotica, tra cui Unitree e Fourier, hanno fornito diversi modelli. Mentre team provenienti da Stati Uniti, Germania, Giappone e Brasile hanno dato alla competizione un respiro internazionale.

Lo scopo dell’evento è raccogliere dati per migliorare equilibrio, percezione e capacità decisionali dei robot umanoidi. Si tratta di progressi fondamentali per un loro utilizzo concreto in settori come la logistica, l’assistenza domestica o l’industria manifatturiera. Con eventi di questo tipo si mettono alla prova resistenza, batterie e sistemi di raffreddamento in condizioni simili a quelle reali. Quello di Pechino, rappresenta un chiaro esempio di un evento che unisce la leggerezza del divertimento sportivo alla serietà di un laboratorio aperto sul futuro. In tale scenario, ogni passo incerto di un robot racconta in realtà un progresso verso ciò che, tra non molto, potrebbe entrare nella vita di tutti i giorni. Non resta dunque che attendere e assistere ai prossimi sviluppi.