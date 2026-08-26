PUBG MOBILE LIGHT, pre-registrazioni aperte: pesa meno di 1 GB

Le pre-registrazioni per PUBG MOBILE LIGHT sono aperte da oggi, 25 agosto 2026, sul Google Play Store e sull’App Store, e l’idea dietro questa nuova versione è semplice da capire: prendere la battle royale che tutti conoscono e renderla più snella, più rapida da scaricare, più gentile con lo spazio di archiviazione dei telefoni. Il lancio ufficiale è fissato per novembre 2026, quindi chi vuole assicurarsi l’accesso al day one ha qualche mese di margine per mettersi in lista.

Il ragionamento di Tencent Games è abbastanza lineare. PUBG MOBILE resta uno dei titoli più scaricati e giocati del Play Store, ma è anche un gioco che pesa, che chiede tempo per aggiornarsi e che non gira benissimo su qualsiasi dispositivo. La versione LIGHT nasce esattamente lì, in quello spazio scomodo tra chi vorrebbe giocare e chi non ha gigabyte liberi o un hardware particolarmente muscoloso.

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PUBG MOBILE LIGHT: meno di 1 GB su Android, partita immediata

I numeri dichiarati sono il vero punto della questione. PUBG MOBILE LIGHT occupa meno di 1 GB su Android e meno di 2 GB su iOS, con tempi di download e di caricamento ridotti al punto che si entra in partita praticamente subito dopo l’installazione. Non si tratta di un gioco diverso, sia chiaro, ma dello stesso impianto ottimizzato per girare in modo fluido e reattivo su una fascia di dispositivi molto più ampia rispetto a quella coperta dal titolo principale.

Il cuore dell’esperienza è la mappa Erangel, quella storica, con il classico formato da 100 giocatori che si lanciano in solitaria o in squadra per restare gli ultimi in piedi. Niente stravolgimenti nelle dinamiche, niente meccaniche semplificate all’osso: l’intensità e il ritmo del capitolo principale restano quelli.

Il resto arriva su richiesta. Mappe come Miramar e Sanhok, insieme a modalità quali Team Deathmatch e Metro Royale, saranno scaricabili on demand, così ognuno costruisce il proprio pacchetto senza portarsi dietro contenuti che non userà mai. Un approccio modulare che, sulla carta, evita il classico problema del gioco che cresce a ogni aggiornamento fino a mangiarsi metà della memoria interna.

Stesso account, stessi amici, cross play attivo

Il dettaglio che probabilmente interessa di più chi gioca già da anni riguarda l’ecosistema. PUBG MOBILE LIGHT condivide tutto con la versione standard: si accede con lo stesso account, si mantengono lista amici e dati di gioco, si resta collegati ai contenuti già sbloccati. Ed è possibile passare da una versione all’altra in base al momento, al dispositivo, alla voglia di scaricare o meno un pacchetto aggiuntivo.

Soprattutto, c’è il cross play. Chi usa la versione leggera può formare squadre e giocare insieme a chi usa quella completa, senza mondi separati e senza community spezzata in due. È una scelta che ha senso, perché una battle royale senza amici con cui giocare vale molto poco.

Vincent Wang, Head of PUBG MOBILE Publishing di Tencent Games, ha spiegato che l’obiettivo è dare ai giocatori un controllo sulla propria esperienza di gioco mai visto prima, con accesso rapido, prestazioni fluide e maggiore flessibilità, senza sacrificare il gameplay che la community conosce e ama. Il punto, secondo Wang, è che c’è una richiesta chiara di partite veloci e di qualità senza dover rinunciare allo spazio di download, e questa versione risponde proprio a quella richiesta.

Come pre registrarsi

La procedura è quella standard: basta cercare PUBG MOBILE LIGHT sul Google Play Store o sull’App Store e attivare la pre-registrazione. Il sistema avvisa automaticamente quando il gioco diventa disponibile, così non serve segnarsi la data da nessuna parte.

Le pre-registrazioni sono attive da oggi, 25 agosto 2026, mentre il debutto vero e proprio è previsto per novembre 2026 sia su Android che su iOS.