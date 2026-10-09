Aggiornamento PS5: il nuovo firmware punta a fermare il jailbreak

Sony ha rilasciato un nuovo aggiornamento PS5 che interessa sia la console base di questa generazione sia PS5 Pro, il modello più potente della famiglia. È il primo update del mese di ottobre e non è detto che sarà l’unico. Il pacchetto non porta funzioni visibili e sembra avere un obiettivo piuttosto preciso, cioè contrastare, o almeno provarci, il più recente jailbreak scoperto sulla console.

Arriva subito dopo un altro firmware decisamente più interessante per chi gioca, quello che ha portato sul modello standard il QSSR, la nuova tecnologia di upscaling basata sull’intelligenza artificiale. Il rilascio di oggi invece ha un taglio molto più tecnico e quasi invisibile all’utente finale, anche se il suo peso sul fronte della protezione del sistema non va sottovalutato.

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Cosa cambia con il nuovo firmware di PS5

Il numero di versione assegnato a questo aggiornamento PS5 parte da 26.06 e termina con 14.10.00, e le note ufficiali diffuse da Sony sono molto stringate. Sono soltanto due le voci riportate. La prima riguarda alcune correzioni di sicurezza applicate al software di sistema. La seconda parla invece di miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità generale.

Si tratta di interventi piuttosto classici, di quelli che non cambiano nulla nell’esperienza quotidiana davanti allo schermo. Nessuna nuova funzione da provare, nessuna voce inedita nei menu. Quello che la casa giapponese aggiunge sono nuovi livelli di difesa pensati per impedire l’uso di console le cui protezioni sono state aggirate. Un tipo di patch che negli ultimi tempi è diventata abbastanza frequente, visto che il jailbreak resta un tema caldo per l’ecosistema PlayStation.

Colpisce però un dettaglio. Tra le note della nuova versione manca qualsiasi riferimento alla grande novità del momento, quel QSSR introdotto appena un giorno prima e che ha attirato parecchia attenzione tra i possessori del modello base.

Il QSSR e il legame con PS5 Pro

Dietro la sigla si nasconde il Quick Spectral Super Resolution, ovvero il nuovo upscaler basato sull’intelligenza artificiale pensato proprio per la PS5 standard. È arrivato nella giornata di ieri con il firmware precedente a quello odierno. Fino a quel momento una soluzione simile era riservata a PS5 Pro, che può contare sul PSSR per migliorare sia le prestazioni sia la resa grafica dei giochi compatibili.

La console base finora non aveva nulla del genere. Adesso invece anche chi non vuole investire nel modello più costoso di Sony può sfruttare una tecnologia affine. La diffusione per il momento è molto limitata e i titoli supportati sono soltanto due, Marvel’s Wolverine e Ghost of Yotei. È plausibile che col passare del tempo la lista si allunghi con nuovi giochi, anche se per ora non ci sono indicazioni ufficiali in tal senso.

Non è escluso che il firmware pubblicato oggi abbia qualche collegamento proprio con il QSSR, magari per sistemare piccoli dettagli emersi dopo il debutto. Nelle note ufficiali però non compare alcuna menzione e quindi si tratta solo di un’ipotesi. Il precedente aggiornamento di sistema, prima di quello dedicato al nuovo upscaler, era stato distribuito alcune settimane fa sia per PS4 sia per PS5.

Fonte: TecnoAndroid