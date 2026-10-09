Tim Cook ha lasciato prima di iPhone Duo: la scelta pensata per Ternus

Tim Cook ha deciso di lasciare la guida operativa di Apple a poche settimane da uno dei debutti più importanti degli ultimi anni, quello di iPhone Duo, il primo smartphone pieghevole mai realizzato dall’azienda. Una tempistica tutt’altro che casuale, come ha voluto chiarire lo stesso Cook spiegando i motivi della sua uscita di scena dal ruolo di amministratore delegato. Dall’1 settembre 2026 la poltrona di CEO è passata a John Ternus, mentre lui ha assunto la carica di Executive Chair.

Parliamo di un passaggio di testimone che arriva in un momento piuttosto delicato per Cupertino, con un prodotto nuovo di zecca pronto a sbarcare sul mercato. Proprio per questo la scelta di farsi da parte prima del grande appuntamento ha incuriosito parecchio, e in una recente intervista Cook ha raccontato con calma come sono andate le cose.

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Il vento a favore per Ternus e il debutto di iPhone Duo

Secondo l’ormai ex numero uno di Apple la decisione è stata del tutto deliberata. Cook voleva che Ternus potesse contare su un po’ di vento a favore, e in un’azienda come quella di Cupertino quel vento dipende in gran parte dal ciclo dei prodotti. Il ciclo attuale, a suo dire, è particolarmente forte. E iPhone Duo, atteso nei negozi tra meno di due settimane, viene descritto senza mezzi termini come un dispositivo “incredibile”.

Il ragionamento è abbastanza lineare. Restare al timone fino al grande keynote avrebbe significato legare il proprio nome anche al lancio del primo iPhone pieghevole, una vetrina di enorme visibilità. Cook ha preferito fare un passo indietro e lasciare che fosse il suo successore ad aprire il mandato proprio in coincidenza con una fase così favorevole per l’azienda. Praticamente una sorta di regalo di benvenuto al nuovo amministratore delegato, che si ritrova a presentare iPhone Duo fin dalle prime settimane alla guida del gruppo.

Una transizione preparata per anni

Dietro l’avvicendamento non c’è stata nessuna improvvisazione. Cook ha spiegato che Apple ha lavorato per anni alla transizione, con l’obiettivo di arrivare a un passaggio di consegne che lui stesso definisce “da manuale”. A poco più di un mese dal cambio al vertice il bilancio sembra positivo, visto che tutto starebbe procedendo sostanzialmente come era stato immaginato.

Questo non significa però che Cook abbia salutato Cupertino. Il nuovo incarico di Executive Chair gli permette di dedicarsi ai rapporti con i governi e alle politiche internazionali, un ambito che considera sempre più centrale per il futuro dell’azienda. Si tratta quindi di un ruolo diverso, meno legato alle decisioni operative e più orientato ai dossier di respiro globale.

Sul rapporto con il nuovo CEO Cook è stato piuttosto chiaro. Darà una mano a Ternus se ce ne sarà bisogno, ma ci tiene a sottolineare di non avere alcuna intenzione di interferire con la gestione quotidiana di Apple Park. Il nuovo condottiero dell’azienda avrà dunque piena libertà di guidare la società, a partire proprio dal debutto del pieghevole.

Prezzo e disponibilità di iPhone Duo

Per chi segue da vicino il primo pieghevole della mela il dato più concreto riguarda il prezzo. Con l’aggiornamento del 6 ottobre 2026 iPhone Duo risulta disponibile online a 2.369 euro.

Fonte: TecnoAndroid