PS5 e PS4, è tempo di aggiornare: il nuovo firmware attiva il PSSR potenziato di default

Chi ha una console Sony accesa in queste ore si è già trovato davanti la richiesta di installare il nuovo firmware per PS4 e PS5, distribuito da poco e con due numeri di versione diversi a seconda della macchina. Su PlayStation 4 l’update si chiama 14.00, mentre su PlayStation 5 la sigla è quella più lunga e criptica di sempre, ovvero 26.06-14.00.00.39. Cambia poco nella sostanza, perché il peso delle novità è tutto sbilanciato sulla console più recente.

Per la vecchia guardia il discorso si chiude in fretta. L’aggiornamento PS4 porta con sé la formula di rito, quella del miglioramento delle prestazioni e della stabilità di sistema, senza altre indicazioni. Dietro una descrizione così generica di solito si nascondono interventi sul fronte della sicurezza, utili a mettere una toppa sui tentativi di pirateria, e a questo punto del ciclo vitale della macchina non c’è molto altro da attendersi.

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Le novità di PS5, dal PSSR potenziato ai widget della community

Su PS5 la lista è decisamente più lunga e parte dalla grafica. Viene attivato il PSSR potenziato, la tecnologia di upscaling che punta a migliorare la resa visiva dei giochi su PS5 Pro, e la novità vera è che ora rappresenta l’impostazione predefinita. Chi preferisce farne a meno può comunque disattivarla dalle impostazioni, ma la scelta di Sony è chiara e va nella direzione di renderla il comportamento standard della console.

Arriva poi una comodità che in tanti chiedevano da tempo, ovvero un indicatore che mostra a schermo chi sta parlando nella chat vocale. Non è fisso in un angolo imposto dall’alto, perché può essere spostato liberamente sullo schermo scegliendo la posizione dalle impostazioni, così da non finire sopra elementi importanti dell’interfaccia di gioco.

C’è anche un nuovo widget nella schermata di Benvenuto, pensato per raccontare quello che sta facendo la community. Funziona in due modi, a seconda delle preferenze di chi lo configura. Può mettere in evidenza i giochi multigiocatore più caldi del momento oppure mostrare la Top 10 dei titoli più giocati nell’ultima settimana, con dati riferiti alla propria nazione o area geografica.

Bluetooth, modalità riposo e HDMI Device Link

La modifica più particolare riguarda il Bluetooth, o meglio la possibilità di spegnerlo. L’opzione resta, però ora comporta due conseguenze concrete, perché con il Bluetooth disattivato la console non può più entrare in modalità riposo e smette di funzionare anche la funzione HDMI Device Link, quella che permette alla PS5 di dialogare con il televisore per accensione e spegnimento coordinati.

La logica dietro questa scelta va cercata negli eventi eSport, dove disattivare le connessioni senza fili serve a evitare interferenze e possibili problemi durante le partite ufficiali. Per l’utente domestico, invece, il consiglio è semplice, ovvero lasciare il Bluetooth sempre attivo, altrimenti si perdono due funzioni che nell’uso quotidiano fanno comodo eccome. Chiude il pacchetto il solito intervento sulle prestazioni e sulla stabilità generale del sistema, questa volta applicato anche alla console più recente.