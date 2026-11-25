Con l’arrivo del Black Friday 2026, Amazon ha attivato una serie di promozioni a tempo limitato sui Prime Video Channels, cioè gli abbonamenti aggiuntivi che permettono di guardare film e serie TV di editori terzi direttamente dentro Prime Video. Gli sconti arrivano fino al 75% sul costo mensile e riguardano nomi piuttosto noti come Paramount+, Apple TV e Infinity Selection.

Nella maggior parte dei casi la riduzione vale per i primi 2 mesi, mentre solo per alcuni canali il prezzo agevolato si allunga fino a 6 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’iscrizione si rinnova in automatico alla tariffa standard, a meno che non venga disdetta prima. L’elenco completo dei canali coinvolti, raccolto in una pagina dedicata, comprende Paramount+, Apple TV, Infinity Selection (con i contenuti di Mediaset Infinity+), Lionsgate+, MGM+, Crunchyroll, History Play e Dreamers and Love.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Scadenze diverse e prezzi canale per canale

Le offerte non terminano tutte nello stesso giorno. Per Paramount+, Infinity Selection e Dreamers and Love la promo resta attiva fino al 30 novembre 2026, salvo cambiamenti, mentre per Apple TV, MGM+, History Play e Lionsgate+ il termine slitta al 1° dicembre 2026. Il caso di Crunchyroll è un po’ diverso perché viene indicato soltanto che lo sconto è valido “solo per un periodo limitato”, senza alcuna data precisa.

Passando alle cifre, Paramount+ si attiva a 2 euro al mese per i primi 2 mesi e poi torna a 7,99 euro mensili. Si tratta della stessa promozione per il Black Friday proposta anche sul sito ufficiale di Paramount+ fino al 30 novembre 2026. La piattaforma streaming di Apple è invece la più generosa in termini di durata, con Apple TV scontato a 4,99 euro al mese per 6 mesi prima del rinnovo a 9,99 euro.

Infinity Selection costa 1,75 euro al mese per i primi 2 mesi e poi sale a 6,99 euro. Lionsgate+ parte da 1,25 euro mensili per lo stesso arco di tempo per poi passare a 4,99 euro, mentre MGM+ chiede 1,49 euro al mese nei primi due mesi e 5,99 euro successivamente. Anche Crunchyroll punta su un periodo lungo, cioè 6 mesi a 2,99 euro e poi 5,99 euro al mese. Il canale più economico è History Play, proposto a 0,99 euro al mese per 2 mesi e poi a 3,99 euro. Chiude la lista Dreamers and Love, acquistabile a 1,25 euro mensili per i primi due mesi con rinnovo a 4,99 euro.

Serve comunque l’abbonamento ad Amazon Prime

Salvo casi particolari, per sottoscrivere uno dei canali bisogna avere già attivo, oppure attivare, un abbonamento ad Amazon Prime. I Channels sono infatti supplementi a pagamento che si sommano all’iscrizione principale e consentono di aggiungere i contenuti di reti premium di terze parti e altri servizi di intrattenimento in streaming. Il cliente paga solo i canali che sceglie e può annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

Al momento Amazon Prime costa 4,99 euro al mese oppure 49,90 euro all’anno, salvo modifiche. Per gli studenti e per tutti i giovani tra i 18 e i 22 anni esiste poi Prime Student, con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese o 24,95 euro all’anno. I nuovi iscritti possono contare sui primi 30 giorni di prova gratuita, che nella versione Student diventano 90 grazie alla collaborazione con Microsoft Surface. Di tanto in tanto, comunque, possono comparire periodi di prova specifici o altre formule promozionali.

Oltre a film e serie TV, tra cui gli Amazon Originals, su Prime Video va in onda in diretta la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League fino alla stagione 2026/2027, per un totale di 18 incontri a stagione. I diritti sono stati rinnovati per il nuovo ciclo quadriennale dal 2027 al 2031 e dalla stagione 2027/2028 si aggiungerà anche la miglior partita del giovedì della prima giornata della fase campionato, arrivando così a 19 sfide stagionali. Da ottobre 2025 la piattaforma trasmette inoltre alcune partite della NBA.

Fonte: TecnoAndroid