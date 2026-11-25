Con l’invecchiamento il sistema di pulizia del cervello, che entra in azione durante la notte, perde efficacia. Lo rivela uno studio del MIT pubblicato su Nature Aging, secondo cui le onde di liquido cerebrospinale che aiutano a smaltire i rifiuti accumulati nel tessuto cerebrale risultano molto più deboli negli adulti in età avanzata. Il calo è legato a un indebolimento delle onde elettriche lente tipiche del sonno profondo e a cambiamenti nel modo in cui il sangue scorre nel cervello. Un dettaglio non da poco è che la riduzione non si spiega semplicemente con il fatto che le persone anziane dormono meno.

La scoperta apre interrogativi rilevanti sul possibile legame tra una pulizia meno efficiente e l’Alzheimer o altre forme di demenza. Il gruppo coordinato da Laura Lewis, docente di ingegneria elettrica e informatica, vorrebbe capire se le variazioni di queste onde di fluido potranno un giorno aiutare a individuare chi corre un rischio maggiore di declino cognitivo. “Sappiamo che le persone invecchiano in modo molto diverso. Alcune invecchiano con ottimi risultati cognitivi, altre sviluppano un declino. Se riuscissimo a capire chi ha traiettorie di invecchiamento favorevoli e quali fattori sono associati, potremmo usarlo per prevedere gli esiti futuri”, spiega la ricercatrice. Gli autori principali del lavoro sono Sydney Bailes, ricercatrice post dottorato al MIT, e Stephanie Williams, ex studentessa in visita che ha conseguito il dottorato alla Boston University nel 2026.

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Il ruolo del sonno profondo e il confronto tra giovani e anziani

Nelle fasi più profonde del riposo, il cosiddetto sonno non REM, il cervello produce onde elettriche lente e potenti che sostengono il recupero fisico e consolidano i ricordi. Già nel 2019 il laboratorio di Lewis aveva scoperto che queste stesse onde generano movimenti ritmici del liquido cerebrospinale, il fluido che circola negli spazi attorno al cervello e contribuisce a rimuovere le sostanze di scarto. Visto che le onde lente tendono ad affievolirsi con l’età, la domanda successiva era piuttosto naturale: anche il ricambio del fluido ne risente?

Per scoprirlo il team ha reclutato due gruppi di volontari, uno tra i 18 e i 39 anni e l’altro tra i 60 e gli 84. Ogni partecipante ha svolto una sessione di circa due ore iniziata a tarda notte, così da favorire l’addormentamento durante le misurazioni. I ricercatori hanno combinato la risonanza magnetica funzionale per seguire il flusso sanguigno, una tecnica di risonanza messa a punto dalla stessa Lewis per misurare il movimento del fluido e l’elettroencefalogramma per registrare l’attività elettrica. Molti si sono addormentati dentro lo scanner. Nei più giovani, entrando nel sonno profondo, le onde lente si rafforzavano insieme a onde di fluido più ampie. Negli anziani queste ultime erano in media nettamente più piccole.

Vasi sanguigni meno reattivi e possibili contromisure

Per capirne le cause gli scienziati hanno esaminato a parte, con i partecipanti svegli, la risposta dei vasi. Un primo test riguardava l’accoppiamento neurovascolare, il meccanismo per cui i vasi si dilatano quando un’area cerebrale si attiva e richiede più ossigeno. Davanti a una scacchiera lampeggiante, in molti partecipanti anziani l’attività elettrica cresceva come previsto ma l’aumento del flusso sanguigno era molto più contenuto. Nel secondo test i volontari trattenevano il respiro, cosa che fa accumulare anidride carbonica nel sangue e normalmente spinge i vasi a dilatarsi. Anche in questo caso il gruppo più anziano ha mostrato una risposta più debole.

Un modello statistico ha indicato che questi due fattori spiegano gran parte del calo nel movimento del fluido, ma non tutto. “L’invecchiamento è così complesso e cambiano così tante cose che è davvero difficile separare i singoli fattori”, osserva Bailes, ricordando il peso della salute vascolare e dello stile di vita. Nessuno dei partecipanti aveva una diagnosi di malattia neurodegenerativa, eppure alcuni anziani mostravano segni di atrofia della materia grigia, associata a riduzioni più marcate del flusso. Questo legame non dimostra un rapporto di causa con la demenza ma giustifica nuove indagini, e il team spera di seguire alcuni partecipanti nel tempo.

Sul fronte dei possibili rimedi, un precedente studio dello stesso laboratorio ha mostrato che brevi impulsi di rumore rosa, un suono con un ampio spettro di frequenze e più enfasi su quelle basse rispetto al rumore bianco, possono aumentare il movimento del liquido cerebrospinale nei giovani adulti. Negli anziani l’approccio non è ancora stato testato. Il declino inoltre non riguarda tutti, perché alcuni volontari più avanti con gli anni conservano le stesse potenti onde di pulizia osservate nelle persone giovani.

Fonte: TecnoAndroid