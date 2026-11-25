Tra le tante curiosità emerse dopo il lancio di GTA 6, ce n’è una che sembra uscita direttamente da una delle missioni più assurde della serie. Lawrence Sullivan, l’uomo che in rete tutti conoscono come il Joker della Florida, è entrato ufficialmente nel cast del gioco. Proprio lui, che tempo fa aveva accusato Rockstar Games di aver preso spunto dal suo aspetto senza chiedergli il permesso e aveva minacciato di trascinare la software house in tribunale. Adesso è stato lo stesso Sullivan a confermare la sua partecipazione al titolo, e il ruolo che gli è stato affidato non è affatto marginale.

Per capire come si sia arrivati a questo punto bisogna tornare un po’ indietro nel tempo, quando il nome di Sullivan cominciò a circolare con insistenza tra gli appassionati della saga. Tutto nasce da pochi secondi di filmato e dall’occhio attentissimo dei fan, che come sempre non si lasciano sfuggire nulla.

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Dal trailer alla minaccia di causa milionaria

Nel primo trailer ufficiale di GTA 6 compare per un istante un NPC arrestato dalla polizia, con il viso completamente ricoperto di tatuaggi. Una scena brevissima, quasi di passaggio, che però non è passata inosservata. La community ha subito collegato quel personaggio a Lawrence Sullivan, un uomo finito in manette due volte per possesso illegale di armi da fuoco e diventato famoso con quel soprannome così particolare per via della sua vaga somiglianza con il Joker visto nel film Suicide Squad.

La reazione del diretto interessato non si è fatta attendere. Sullivan ha minacciato una causa legale contro Rockstar Games, chiedendo inizialmente un risarcimento di circa 1,8 milioni di euro. Una cifra già importante, che col tempo è lievitata fino a raggiungere circa 9 milioni di euro. Insomma, le premesse lasciavano immaginare un lungo braccio di ferro tra lo studio e l’uomo tatuato più chiacchierato del web.

Con il passare dei mesi, però, i toni del Joker della Florida sono cambiati parecchio. La sua posizione si è ammorbidita, fino ad arrivare a una dichiarazione pubblica in cui spiegava di essere interessato soprattutto a partecipare al progetto, magari come doppiatore e come promotore del gioco. Non più soldi, dunque, ma un posto all’interno di quella che è una delle produzioni più attese di sempre.

Il Joker della Florida ha ottenuto quello che voleva

A quanto pare le sue richieste sono state ascoltate. In un recente video pubblicato sui social, Sullivan ha annunciato di essere un doppiatore ufficiale di GTA 6, sostenendo di aver ottenuto una parte all’interno del gioco dopo anni di speculazioni sul suo possibile coinvolgimento. Una notizia che a molti era sembrata quasi troppo bella per essere vera, ma che trova conferma direttamente nel titolo.

Il suo nome, infatti, si può individuare nei crediti dell’opera, dove figura tra i doppiatori della popolazione locale. E non finisce qui, perché il suo alter ego virtuale compare anche in uno dei video virali che si possono guardare all’interno del social network fittizio del gioco. Nella clip il personaggio è protagonista di una rissa con un altro uomo, accusato nientemeno che di aver copiato il suo look. Una trovata che sa di autoironia e che strizza l’occhio proprio alla vicenda che lo ha reso celebre.

Quella che sembrava destinata a diventare una disputa giudiziaria si è quindi chiusa in maniera decisamente più serena. Il Joker della Florida non solo è presente in GTA 6, ma ha anche avuto l’occasione di prestare la voce al personaggio ispirato alla sua immagine, trasformando una polemica esplosa sui social in una collaborazione ufficiale con Rockstar Games.

Fonte: TecnoAndroid