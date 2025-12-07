Poste Mobile: tantissimi dati per coloro che attivano questa promo

Al giorno d’oggi, un elemento sicuramente imprescindibile per ognuno di noi è rappresentato dalla nostra offerta telefonica che utilizziamo tutti i giorni, l’offerta infatti ci permette di svolgere le attività che desideriamo come guardare una serie TV su Internet o inviare un messaggio a qualcuno con cui stiamo parlando, di conseguenza come potete immaginare da soli in ruolo di primaria importanza lo rivestono i gigabyte di traffico dati per navigare senza documentazione, avere il giusto quantitativo infatti è indispensabile per poter svolgere tutte le attività che riguardano la connessione Internet.

I provider disponibili qui in Italia ci permettono di svolgere queste attività grazie ai loro cataloghi di offerte davvero molto ampi e ricchi di opzioni. Pensate per accontentare tutti quanti, esistono infatti offerte variegate che vengono incontro alle necessità di tutti i consumatori, tra questi sicuramente un operatore di rilievo è poste mobile dal momento che ormai da diversi anni garantisce un catalogo sempre ricco e in costante aggiornamento.

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Offerta con tantissimi giga

L’offerta appena arrivata sul sito ufficiale di poste mobile di cui vi parliamo oggi permette di avere tantissimi giga per navigare per tutto il mese, parliamo infatti di 300 GB di traffico dati in connessione 4G con minuti ed SMS completamente limitati verso tutti, l’offerta ha un costo di attivazione di 10 € con una prima ricarica inclusa da dover effettuare di 15 €, il costo mensile dell’offerta ammonta a 11,99 €.

Se siete interessati l’offerta può essere attivata comodamente dal sito ufficiale di poste mobile oppure presso poste italiane, nel primo caso la Sim vi verrà inviata direttamente a casa mentre nel secondo vi verrà consegnata a mano, se tra l’altro volete attivare la connettività 5G per poter sfruttare appieno la velocità dell’ultimo standard di connettività esistente, dovrete aggiungere un supplemento mensile di tre euro al costo dell’offerta, se siete interessati, potete procedere online.