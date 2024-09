La tua tariffa telefonica non ti soddisfa più? I GB della tua attuale promozione sono pochi e i minuti non illimitati nonostante il costo da pagare sia elevato? Non preoccuparti perché con Very Mobile hai la soluzione più adatta a te. Oggi parliamo della promozione Very Mobile che include 300 GB anziché 150, minuti e SMS illimitati a soli 7,99 euro al mese per sempre. La promozione in questione include infatti il Giga x2 per sempre ed è attivabile solamente fino al 7 ottobre 2024.

Non sai se stiamo parlando di un operatore serio ed affidabile? Con Very Mobile la sicurezza e l’affidabilità sono a portata di mano. Very è conveniente e comodo perché puoi attivare tutto subito e online, con spedizione gratis oppure recandoti presso uno dei negozi. Scopriamo insieme maggiori dettagli relativi a questa offerta nel corso di questo articolo.

Very Mobile: passa a Very a soli 7,99 euro al mese per sempre

Tra le tante offerte pensate per andare incontro alle esigenze degli utenti che necessitano di un servizio completo ma economico, Very offre una speciale promozione attivabile fino al 7 ottobre 2024. Con il Giga x2, infatti hai a disposizione 300 Giga anziché 150,

minuti e SMS illimitati ad un costo mai visto prima.

Nello specifico, la promozione di cui parliamo – con 300 Giga anziché 150, minuti e SMS illimitati – costa solamente 7,99 euro al mese per sempre. In più, non devi sostenere nessun altro costo relativo ad attivazione, sim e spedizione. Paghi solamente 7,99 euro per il costo della promozione.

Come fa sapere Very, la promo è attivabile da clienti che attualmente sono iliad, postemobile, coopvoce, fastweb o altri operatori virtuali. Controlla personalmente se puoi attivate subito la promozione a soli 7,99 euro al mese tramite la pagina web dedicata dell’operatore. Ricorda che l’attivazione con Giga x2 è disponibile solamente fino al 7 ottobre 2024 e ti consente di avere ben 300 GB anziché 150.