POS e registratori di cassa: una svolta fiscale a partire da questo mese

I POS sono entrati stabilmente nella quotidianità commerciale, mentre i registratori di cassa hanno continuato a vivere su un binario parallelo, formalmente corretto ma distante. Con la Legge di Bilancio 2025 questa distanza viene colmata attraverso un obbligo che promette di cambiare il ritmo dei controlli fiscali. Dal primo gennaio 2026 il collegamento digitale tra i due strumenti diventa realtà normativa, con l’intento dichiarato di rendere più leggibili i flussi economici e di ridurre le zone d’ombra. La tracciabilità non resta più una possibilità tecnica, bensì una condizione strutturale del sistema.

La norma entra in vigore all’inizio dell’anno, ma l’operatività viene agganciata alla messa online degli strumenti informatici dell’Agenzia delle Entrate, attesi per marzo. L’associazione digitale dovrà essere effettuata nell’area riservata del portale istituzionale, direttamente dall’esercente o tramite intermediario delegato. Al centro dell’operazione si colloca la matricola del registratore telematico, già censita, che viene collegata ai dati identificativi dei terminali di pagamento elettronico. Il sistema, basato sulle comunicazioni preventive degli operatori finanziari, mostrerà automaticamente i POS intestati, riducendo il margine di errore e aumentando la pressione psicologica legata alla correttezza dei dati. Anche la trasmissione dei corrispettivi tramite procedura web rientra nello stesso perimetro, segnale di una volontà di uniformare le modalità operative.

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Scadenze, controlli e sanzioni

Il calendario dell’adeguamento introduce una scansione temporale che pesa come un conto alla rovescia. Per gli strumenti già attivi all’inizio del 2026 viene concessa una finestra di 45 giorni dall’attivazione della procedura digitale. Successivamente, per i nuovi POS, il termine slitta tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’installazione. Si tratta di tempistiche precise, pensate per alimentare un database costantemente aggiornato e pronto al controllo incrociato. Il mancato rispetto dell’obbligo porta con sé sanzioni fino a 4.000 euro, cifra capace di incidere seriamente sulla serenità di molte attività. Anche la modifica di associazioni già registrate segue le stesse regole, confermando un clima di vigilanza continua. Ora il collegamento tra POS e registratori di cassa smette di essere un dettaglio tecnico e diventa un passaggio emotivamente carico, simbolo di un fisco sempre più presente.