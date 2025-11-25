Porsche Cayenne Electric, debutto dinamico nel deserto di Dubai

Porsche ha presentato la Cayenne Electric sui propri canali ufficiali nei giorni scorsi ma ora è il momento della sua prima apparizione pubblica. In occasione di un evento dedicato a Dubai, il SUV tedesco ha mostrato le proprie doti uniche.

Infatti, la Cayenne Electric ha scelto di effettuare un debutto dinamico molto particolare, affrontando percorsi che hanno messo a dura prova le sue caratteristiche. Il SUV ha attraversato il deserto che circonda la città dimostrando come anche le vetture elettriche possano far vivere ai guidatori l’esperienza fuoristrada.

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Michael Schätzle, Vice President Linea di Prodotto Cayenne, ha sottolineato che: “Sulle dune, la Cayenne Electric si guida come se fosse una vettura molto più leggera. Questa estrema maneggevolezza ha sorpreso anche noi. Soprattutto in situazioni caratterizzate da basse velocità e ampi angoli di sterzata, la Cayenne Electric dimostra un livello di controllo che non avevamo mai riscontrato prima in queste condizioni”.

Porsche ha dimostrato le potenzialità della Cayenne Electric e la sua tecnologia tra le dune del deserto di Dubai

La versatilità espressa dalla Cayenne Electric consente di alternare comodità e divertimento, sia su strada che in off-road. Le due anime del SUV a zero emissioni, quella da auto sportiva e berlina si fondono per creare un’esperienza di bordo unica.

Riuscire a superare le dune del deserto con pendenze superiori ai 25 gradi è una dimostrazione delle potenzialità del powertrain elettrico. Il sistema di trazione Porsche Traction Management (ePTM) arriva ad erogare fino a 850 kW pari ad oltre 1.150 CV e 1.500 Nm di coppia motrice nella variante Turbo.

Inoltre, grazie alle varie modalità di guida “Gravel”, “Sand”, “Mud”, “Rocks”, è possibile regolare in modo dinamico l’erogazione della potenza scaricata alle ruote per ottenere sempre un controllo preciso. Lo slittamento su superfici a bassa aderenza viene ridotto per massimizzare l’aderenza e migliorare la trazione sui fondi più impervi.

Porsche ha anche adottato delle nuove sospensioni pneumatiche adattive a regolazione elettronica per consentire alla Cayenne Electric di diventare un vero fuoristrada. Con un’escursione di 55 millimetri, le sospensioni sollevano la vettura di 245 mm nella modalità off-road dedicata.

Con la tecnologia Porsche Active Ride, la casa di Zuffenhausen voluto migliorare la stabilità e l’aderenza. Limitando i movimenti della carrozzeria è possibile andare a migliorare comfort ma anche garantire la stabilità l’aderenza anche sui terreni più impegnativi.