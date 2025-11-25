Porsche Cayenne Electric, debutto dinamico nel deserto di Dubai

Porsche ha presentato la Cayenne Electric sui propri canali ufficiali nei giorni scorsi ma ora è il momento della sua prima apparizione pubblica. In occasione di un evento dedicato a Dubai, il SUV tedesco ha mostrato le proprie doti uniche.
Infatti, la Cayenne Electric ha scelto di effettuare un debutto dinamico molto particolare, affrontando percorsi che hanno messo a dura prova le sue caratteristiche. Il SUV ha attraversato il deserto che circonda la città dimostrando come anche le vetture elettriche possano far vivere ai guidatori l’esperienza fuoristrada.
Michael Schätzle, Vice President Linea di Prodotto Cayenne, ha sottolineato che: “Sulle dune, la Cayenne Electric si guida come se fosse una vettura molto più leggera. Questa estrema maneggevolezza ha sorpreso anche noi. Soprattutto in situazioni caratterizzate da basse velocità e ampi angoli di sterzata, la Cayenne Electric dimostra un livello di controllo che non avevamo mai riscontrato prima in queste condizioni”.
Porsche ha dimostrato le potenzialità della Cayenne Electric e la sua tecnologia tra le dune del deserto di Dubai
La versatilità espressa dalla Cayenne Electric consente di alternare comodità e divertimento, sia su strada che in off-road. Le due anime del SUV a zero emissioni, quella da auto sportiva e berlina si fondono per creare un’esperienza di bordo unica.
Riuscire a superare le dune del deserto con pendenze superiori ai 25 gradi è una dimostrazione delle potenzialità del powertrain elettrico. Il sistema di trazione Porsche Traction Management (ePTM) arriva ad erogare fino a 850 kW pari ad oltre 1.150 CV e 1.500 Nm di coppia motrice nella variante Turbo.
Inoltre, grazie alle varie modalità di guida “Gravel”, “Sand”, “Mud”, “Rocks”, è possibile regolare in modo dinamico l’erogazione della potenza scaricata alle ruote per ottenere sempre un controllo preciso. Lo slittamento su superfici a bassa aderenza viene ridotto per massimizzare l’aderenza e migliorare la trazione sui fondi più impervi.
Porsche ha anche adottato delle nuove sospensioni pneumatiche adattive a regolazione elettronica per consentire alla Cayenne Electric di diventare un vero fuoristrada. Con un’escursione di 55 millimetri, le sospensioni sollevano la vettura di 245 mm nella modalità off-road dedicata.
Con la tecnologia Porsche Active Ride, la casa di Zuffenhausen voluto migliorare la stabilità e l’aderenza. Limitando i movimenti della carrozzeria è possibile andare a migliorare comfort ma anche garantire la stabilità l’aderenza anche sui terreni più impegnativi.