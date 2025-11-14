Porsche Cayenne Electric utilizzerà tecnologie derivate dalla Formula E

La nuova Cayenne Electric si preannuncia una vettura molto importante per Porsche. Il SUV a zero emissioni sarà presentato con due appuntamenti distinti e rappresenterà per il brand un importante passo in avanti dal punto di vista tecnologico.

Per realizzare la vettura, la casa di Zuffenhausen ha utilizzato tutto il proprio know how acquisito nel settore automotive e nel motorsport. Infatti, l’azienda ha scelto di equipaggiare all’interno del SUV alcune delle tecnologie derivate dalla Porsche 99X Electric che compete in Formula E.

Questa scelta ha permesso di definire nuovi standard in termini di efficienza e prestazioni. Come affermato da Michael Steiner, membro del Consiglio di Amministrazione e Responsabile Ricerca e Sviluppo di Porsche AG: “La Formula E è per noi un vero e proprio laboratorio di sviluppo per la mobilità elettrica del futuro. È qui che raccogliamo spunti preziosi da utilizzare nelle nostre auto sportive da strada. La nuova Cayenne Electric dimostra la rapidità con cui avviene il trasferimento tecnologico in Porsche e quanto il nostro impegno nella serie di competizioni dedicate alle auto elettriche sia rilevante per la produzione in serie”.

Porsche ha sfruttato il know how acquisito in Formula E per mettere a punto la tecnologia della Cayenne Electric e rendere il SUV assolutamente performante

Lo sviluppo della Cayenne Electric ha coinvolto coinvolto attivamente il team dedicato alle auto da competizione portando alla creazione di soluzioni innovative. Uno degli aspetti in cui la sinergia tra la strada e la pista è più evidente è certamente la ricarica.

Le prese e le spine della 99X da gara sono le stesse utilizzate sulle vetture elettriche che i consumatori possono acquistare. Grazie al sistema di alimentazione evoluto, la potenza di picco in ricarica raggiunge i 400 kW consentendo di recuperare oltre 300 km di autonomia in 10 minuti.

Anche il recupero dell’energia durante la frenata deriva direttamente da quello della 99X Electric, con la Cayenne Electric che è in grado di recuperare fino a 600 kW di potenza. Sia per il SUV che per la monoposto da competizione, Porsche a messo a punto un motore elettrico in grado di garantire alte prestazioni anche grazie ad un sistema di raffreddamento diretto a olio. Questa scelta permette di migliorare sensibilmente l’efficienza e le prestazioni, garantendo continuità e costanza.