Porsche 911 GTS ibrida senza manuale: la porta resta aperta

Chi sognava un cambio manuale sotto la Porsche 911 ibrida dovrà mettersi il cuore in pace, almeno per ora. La 911 GTS attuale, quella con il sistema T-hybrid, esiste soltanto con il PDK e non c’è modo di infilarci una leva del cambio tradizionale. Lo ha confermato senza giri di parole Timo Resch, amministratore delegato di Porsche Cars North America, aggiungendo però una sfumatura interessante: la porta non è chiusa a chiave, è solo accostata.

Il punto è tecnico prima ancora che filosofico. Il T-hybrid montato sulla GTS non è un ibrido come tanti altri. Prevede un piccolo motore elettrico piazzato direttamente sull’albero del turbocompressore, che funziona anche da generatore e cancella di fatto il ritardo di risposta tipico della sovralimentazione. Poi c’è una seconda unità elettrica integrata nel cambio a doppia frizione a otto rapporti, che contribuisce a spingere ancora di più le prestazioni. Tutto questo si tiene insieme grazie all’elettronica del PDK. Togliete il PDK e il castello, per come è concepito adesso, non sta in piedi.

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Perché la 911 GTS ibrida non accetta il cambio manuale

Resch è stato piuttosto onesto quando gli è stato chiesto se un cambio manuale potesse convivere con questa architettura. Ha spiegato che l’impostazione tecnologica attuale e una trasmissione manuale semplicemente non sono compatibili, e che questo è quanto si vede oggi. Subito dopo, però, ha aggiunto la frase che gli appassionati hanno immediatamente sottolineato: avere a Weissach un gruppo di ingegneri che non smette mai di pensare e che sforna idee di continuo è un vantaggio non da poco.

Tradotto: non sarebbe sorpreso se prima o poi arrivasse una soluzione, anche se probabilmente non sarà la stessa combinazione che si vede oggi sulla GTS. Nessun dettaglio su come potrebbe funzionare, nessuna promessa di date. Il ragionamento più logico, guardando allo schema attuale, porterebbe a rinunciare al motore elettrico incastonato nel doppia frizione, magari mantenendo il turbo elettrificato. Ma qui siamo nel campo delle ipotesi, non degli annunci ufficiali.

Nel frattempo la 911 GTS resta un’auto che va forte, molto forte. Le prestazioni sono ormai vicine a quelle di una vecchia 911 Turbo, il che dice parecchio sul salto compiuto. L’assenza del terzo pedale, però, per una fetta di clientela pesa. Chi compra una 911 spesso non cerca solo il cronometro, cerca il gesto, il coinvolgimento, quella cosa lì che nessun software riesce a replicare del tutto.

Porsche non ha intenzione di abbandonare la leva del cambio

La buona notizia, e non è una notizia da poco, è che Porsche continua a credere nelle trasmissioni manuali a prescindere da cosa succederà con la versione ibrida. Resch è stato esplicito su questo: l’azienda proverà a offrire cambi manuali finché sarà legalmente consentito e finché ci sarà domanda da parte dei clienti. E la domanda, secondo le sue parole, si vede eccome, tanto da far prevedere una richiesta solida per il manuale opzionale ben dentro il prossimo decennio.

È una dichiarazione che vale più di uno slogan. Significa che il cambio manuale non è trattato come un residuo nostalgico da tollerare finché regge, ma come una scelta commerciale con numeri dietro. In un catalogo dove l’elettrificazione avanza e la normativa stringe, mantenere questa opzione richiede investimenti e omologazioni dedicate. Se Porsche continua a farlo, è perché i clienti pagano per averla.

Resta il fatto che oggi chi vuole una 911 con la leva deve guardare altrove nella gamma, evitando la variante con il sistema ibrido. Una separazione netta tra due mondi che, almeno per il momento, non si parlano. Con la possibilità, tutta da verificare, che gli ingegneri di Weissach trovino il modo di farli dialogare in una configurazione diversa da quella vista finora.