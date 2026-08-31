Mercedes AMG CLA 45, ecco il nuovo modello con 680 CV elettrici e record al Nürburgring

Ci sono modelli che segnano una frattura netta con il passato, e la nuova Mercedes AMG CLA 45 4MATIC+ è esattamente uno di quelli: sotto la carrozzeria non c’è più nessun motore a benzina, ma tre unità elettriche capaci di erogare 680 CV e 1.759 Nm di coppia. Per un marchio cresciuto a pane e V8, con il rumore dello scarico come biglietto da visita, si tratta di un passaggio che pesa parecchio. E che, prevedibilmente, dividerà.

Chi segue Affalterbach da qualche anno ricorda bene cosa aveva rappresentato la A 45: un quattro cilindri turbo portato a livelli quasi assurdi, il celebre M139 da 421 CV, per lungo tempo il quattro cilindri di serie più potente al mondo. Un capolavoro di ingegneria che era diventato una specie di manifesto. Adesso quella pagina si chiude, e al suo posto arriva un’architettura completamente diversa.

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Tre motori elettrici e un’accelerazione da supercar

Il cuore della CLA 45 è un sistema composto da tre motori elettrici a flusso assiale, due al posteriore e uno all’anteriore. Una configurazione che consente di gestire la coppia con una precisione impensabile per un motore termico, distribuendola in modo variabile tra i due assi e perfino tra le singole ruote posteriori grazie al torque vectoring.

I numeri raccontano il resto. Lo scatto da 0 a 100 km/h si esaurisce in 2,7 secondi, la velocità massima tocca i 270 km/h. Valori che spostano il segmento delle compatte sportive in un territorio che finora nessuno aveva davvero esplorato. Non è solo questione di potenza bruta, ma di come quella potenza viene messa a terra, con una motricità che l’elettrico gestisce in maniera diversa rispetto a qualsiasi soluzione tradizionale.

Il cronometro del Nürburgring parla chiaro

In casa AMG le schede tecniche contano, ma i tempi sul giro contano di più. Per questo la vettura è stata portata sul Nürburgring Nordschleife, il tracciato che più di ogni altro mette in crisi telai e sistemi di raffreddamento. Al volante il collaudatore Kevin Berger, che ha chiuso il giro in 7 minuti, 32 secondi e 70 millesimi. Tempo certificato, nuovo riferimento di categoria.

È il dato che Mercedes voleva più di ogni altro, perché smonta l’obiezione più ricorrente sulle sportive a batteria, quella secondo cui l’elettrificazione avrebbe annacquato il carattere del marchio. Qui succede il contrario: la nuova architettura apre possibilità che con un quattro cilindri turbo, per quanto raffinato, semplicemente non esistevano.

Architettura a 800 Volt e oltre 670 chilometri di autonomia

La parte forse più interessante riguarda l’uso quotidiano. La CLA 45 nasce attorno a un’architettura a 800 Volt, soluzione che fino a poco tempo fa restava confinata alle vetture di fascia alta. Il risultato è un’autonomia dichiarata di oltre 670 chilometri nel ciclo WLTP e una ricarica dal 10 all’80% in circa 22 minuti su colonnina ad alta potenza. Numeri che permettono di affrontare un viaggio lungo senza dover pianificare ogni sosta con il righello.

Il pacchetto tecnico si completa con le sospensioni AMG Ride Control a smorzamento adattivo, l’aerodinamica attiva e un sistema di gestione energetica pensato per non far crollare le prestazioni quando le temperature salgono, cioè proprio nelle situazioni in cui una sportiva elettrica rischia di mostrare il fianco.

Gli ordini sono già aperti in Germania. Si parte da 79.039 euro per la berlina e da 80.408 euro per la Shooting Brake, cifre che collocano la vettura in una fascia decisamente premium per una compatta. Il debutto arriva mentre Mercedes celebra i suoi 140 anni di innovazione, e la casa di Affalterbach affida proprio a questo modello il compito di dimostrare che il proprio ruolo, nell’epoca dell’elettrico, resta lo stesso di sempre.