Lyca Mobile Italy Pink: 200 giga in 5G e minuti illimitati a 6,99€

Lyca Mobile ha messo online un’offerta che, sulla carta, fa un certo effetto. Si chiama Italy pink e mette insieme 200 giga in 5G, minuti illimitati e 100 SMS per 6,99 euro al mese. Il dettaglio da tenere a mente è che l’attivazione avviene solo via web, quindi niente giro in negozio: tutta la procedura si chiude dal divano, con la scelta tra SIM fisica spedita a casa oppure eSIM da configurare in pochi minuti.

Il prezzo resta identico in entrambi i casi, non ci sono maggiorazioni per chi preferisce la versione digitale. Sul fronte pagamenti la piattaforma accetta carta di credito o di debito, Google Pay e Apple Pay, quindi anche chi non ama inserire i dati bancari ogni volta trova la sua strada. Un’impostazione semplice, senza passaggi intermedi e senza moduli infiniti da compilare.

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Luca Mobile: cosa comprende Italy pink

Il pacchetto è costruito attorno a 200 giga di traffico dati utilizzabili su tutto il territorio nazionale con tecnologia 5G. Le velocità dichiarate arrivano fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, numeri che permettono di guardare video in alta definizione, scaricare file pesanti o lavorare in mobilità senza sentire il fiato sul collo del buffering. Per la maggior parte degli utenti, 200 giga significano navigare senza mai guardare il contatore.

Accanto ai dati ci sono i minuti illimitati verso tutti i numeri di telefono nazionali, fissi e mobili, più 100 SMS sempre in ambito nazionale. Un bilanciamento pensato per chi telefona parecchio ma usa i messaggi tradizionali giusto per le comunicazioni di servizio, quelle notifiche bancarie o i codici di verifica che continuano ad arrivare via SMS nonostante le app di messaggistica abbiano preso il sopravvento.

Chi viaggia trova poi 11 giga dedicati al roaming, validi in Unione Europea, Inghilterra, Svizzera, Ucraina e Moldavia. È una copertura più ampia rispetto al classico perimetro comunitario, e la presenza di Svizzera e Regno Unito fa comodo a chi si sposta spesso per lavoro oltre confine. Undici giga bastano tranquillamente per mappe, social e qualche chiamata via internet durante una settimana all’estero.

Gestione da app e nessun vincolo contrattuale

Tutta l’offerta viene amministrata tramite l’app mobile di Lyca Mobile, compatibile con più dispositivi e costruita con un’interfaccia piuttosto diretta. Da lì si controllano i consumi residui, si verifica lo stato del credito e si tiene sotto controllo la scadenza del rinnovo, senza dover chiamare assistenze o cercare codici nascosti. Il tipo di gestione che ormai gli utenti danno per scontata, ma che non tutti gli operatori virtuali riescono a offrire con la stessa pulizia.

Un altro punto che merita attenzione riguarda l’assenza di vincoli. Non c’è contratto da firmare e non viene effettuato alcun controllo del credito, elemento che rende l’attivazione accessibile anche a chi ha avuto qualche intoppo con operatori precedenti. La logica è quella tipica del prepagato, con la libertà di cambiare idea senza penali o code burocratiche.

Sul versante rete, la copertura 5G si appoggia a un’infrastruttura capillare che copre in lungo e in largo il Paese, garantendo continuità anche fuori dai grandi centri urbani. I punti di forza che l’operatore rivendica sono sostanzialmente quattro: prezzi contenuti senza sacrificare la qualità del servizio, roaming europeo incluso senza sorprese in bolletta, nessun contratto e nessuna verifica creditizia, copertura estesa in 5G.