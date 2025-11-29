POCO X7 Pro: lo sconto di AliExpress per il Black Friday è davvero OTTIMO

La promozione migliore di questo periodo viene lanciata direttamente da AliExpress e coinvolge POCO X7 Pro, uno smartphone che abbraccia perfettamente la fascia intermedia, mettendo a disposizione del consumatore prestazioni e specifiche tecniche di alto livello, spendendo però meno di 250 euro.

Lo smartphone ha visto la luce del mercato agli inizi del 2025, rappresenta la più fulgida espressione dell’ottimo rapporto qualità/prezzo che può esistere nell’esatto momento in cui il consumatore vuole accedere alla tecnologia di ultima generazione. Il suo display è da 6,67 pollici di diagonale, raggiunge una risoluzione di 1220 x 2712 pixel, mantenendosi comunque su tecnologia AMOLED e refresh rate a 120Hz, ma anche con 446 ppi. Le prestazioni vengono supportate dalla presenza di un processore MediaTek Dimensity 8400 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 3,25GHz, passando anche per la GPU Mali-G720 MC7, e configurazione completata dalla presenza di 12GB di RAM.

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Pur essendo uno smartphone economico, il comparto fotografico appare essere davvero di tutto rispetto, difatti nella parte posteriore si possono trovare due sensori: un principale da 50 megapixel e un ultragrandangolare da 8 megapixel, capaci di realizzare scatti da 8165 x 6124 pixel (apertura massima F2.2 e stabilizzatore ottico integrato). La batteria, in silicio-carbonio, è da 6000mAh, quantitativo più che sufficiente per riuscire a godere delle prestazioni del prodotto per qualche giorno, prima di dover ricorrere alla ricarica.

AliExpress, ecco lo sconto migliore sul POCO X7 Pro

Il prezzo di vendita di questo POCO X7 Pro è davvero tra i migliori in circolazione, proprio perché il consumatore può spendere solamente 249,28 euro per il suo acquisto finale, contro i 410,55 euro previsti di listino, almeno per quanto riguarda la versione da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Premete qui per ordinarlo.

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Un tratto distintivo di questo modello è chiaramente l’estetica, difatti si tratta di un modello quasi unico nel suo genere, con una back cover rivestita in tessuto e dai colori sgargianti.