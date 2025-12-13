Poco M8 Pro: il nuovo smartphone di fascia media con super batteria è in arrivo

Dopo aver presentato i recenti top di gamma F8 Pro e F8 Ultra, Poco si prepara a introdurre un nuovo modello destinato alla fascia media: Poco M8 Pro. Le prime informazioni concrete arrivano dalla certificazione FCC, che delinea alcuni aspetti chiave del dispositivo e offre un’anteprima credibile della sua scheda tecnica.

Uno degli elementi più evidenti riguarda la batteria. Poco M8 Pro integra una capacità nominale di 6.330 mAh, che con ogni probabilità verrà comunicata commercialmente come 6.500 mAh. La capacità elevata viene supportata da una ricarica da 100W, una caratteristica importante per mantenere tempi di ricarica contenuti nonostante l’ampia autonomia. Un’accoppiata che può rendere lo smartphone particolarmente competitivo nel segmento mid-range.

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Connettività completa e diverse configurazioni di memoria

La certificazione rivela anche il supporto al 5G, al Wi-Fi 6E dual-band, al Bluetooth e all’NFC, elementi ormai indispensabili per la fascia a cui il dispositivo appartiene. Le configurazioni di memoria trapelate sono tre e coprono sia esigenze base sia utilizzi più intensivi: 8 GB di RAM con 256 GB di archiviazione, 12 GB + 256 GB e una variante da 12 GB + 512 GB.

Sul piano software, Poco M8 Pro dovrebbe debuttare con HyperOS 2 basato su Android 15. Il dispositivo verrà poi incluso nella roadmap verso HyperOS 3, come indicato dai riferimenti alle prossime versioni del sistema operativo adottato dal brand.

Tempistiche e possibile finestra di lancio

Poco M7 Pro è stato lanciato lo scorso aprile, quindi una presentazione nelle prossime settimane non sarebbe scontata. Allo stesso tempo, l’avanzamento delle certificazioni in Paesi come Singapore ed Emirati Arabi Uniti suggerisce che l’annuncio ufficiale potrebbe essere più vicino del previsto.

Il quadro che emerge è quello di un mid-range ambizioso, con una batteria molto capiente, ricarica particolarmente rapida e un comparto di connettività completo. Elementi che collocano Poco M8 Pro come uno dei modelli più interessanti tra quelli attesi per i prossimi mesi.