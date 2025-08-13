POCO M7 Plus: arriva il 13 agosto il nuovo smartphone entry-level

POCO ha finalmente rotto il silenzio. E lo ha fatto annunciando la data ufficiale di presentazione del suo prossimo smartphone economico, il POCO M7 Plus. Il debutto è fissato per il 13 agosto. Con un lancio iniziale riservato al mercato indiano tramite il portale e-commerce Flipkart. A catturare l’attenzione è il design colorato. Questo ha finiture blu e rosse lungo i bordi e un look moderno. Quest’ultimo pensato per distinguersi nel segmento entry-level.

Spuntano le prime specifiche tecniche e il costo del POCO M7 Plus

Sul retro spicca una fotocamera principale da 50 megapixel, accompagnata da tecnologie di elaborazione supportate dall’intelligenza artificiale, secondo quanto riportato sulla scocca. Sul fronte, invece, il dispositivo integra un sensore fotografico da 8 megapixel. È pensato per selfie e videochiamate. Anche la batteria sarà un punto forte. POCO ha già confermato la presenza di una batteria da 7000 mAh in silicio-carbonio. Che sarà abbinata al supporto per la ricarica rapida da 33W. Un’autonomia pensata per durare, con tempi di ricarica contenuti.

Le prime indiscrezioni parlano di un possibile rebrand del Redmi 15 5G. Nonostante POCO non abbia ancora rilasciato la scheda tecnica completa del M7 Plus. Se le voci fossero confermate, il dispositivo potrebbe montare il chip Snapdragon 6s Gen 3. Che sarà affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il pannello frontale, sempre secondo i rumor, sarà un LCD da 6,9 pollici. Con risoluzione Full HD e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Una vera rarità nella fascia economica. Presente anche un sensore laterale per le impronte digitali. A conferma quindi dell’attenzione ai dettagli anche nei dispositivi di fascia bassa.

Quanto al prezzo, POCO ha dichiarato che rimarrà al di sotto delle 15.000 rupie indiane. Equivalenti a circa 146 euro. Rendendo lo smartphone particolarmente competitivo. Mentre restiamo in attesa della scheda tecnica completa, il quadro attuale lascia intravedere un dispositivo interessante. Soprattutto per chi cerca prestazioni affidabili a un prezzo accessibile.