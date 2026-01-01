Poco M8 in arrivo l’8 gennaio, ecco specifiche e prezzi

Il produttore tech Poco annuncerà a breve la sua nuova serie di smartphone. Ci stiamo riferendo in particolare ai nuovi Poco M8 e Poco M8 Pro. Entrambi dovrebbero essere annunciati fra poco tempo, in particolare durante un evento che si terrà ufficialmente il prossimo 8 gennaio 2026. Nonostante manchi poco tempo, sono emersi ulteriori dettagli riguardanti le presunte specifiche tecniche.

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Poco M8, arrivano nuove conferme prima della presentazione ufficiale

A pochi giorni dal debutto ufficiale sul mercato, sono arrivate nuove indiscrezioni riguardanti j prossimi smartphone di punta del produttore tech Poco. Come già accennato in apertura, si tratta dei nuovi Poco M8 e Poco M8 Pro. Entrambi sono stati avvistati su uno store online, dove sono stare riportate alcune delle loro caratteristiche.

Partiamo analizzando il nuovo Poco M8. Quest’ultimo sarà dotato di un display con tecnologia AMOLED con i bordi curvi con una diagonale pari a 6,77 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Dal punto di vista prestazionale, a bordo sarà presente il soc Snapdragon 6 Gen 3. Il comparto fotografico dovrebbe invece essere composto da una fotocamera principale da 50 MP accompagnato da un sensore di profondità da 2 MP. Per quanto riguarda la fotocamera anteriore per i selfie, sarà da 20 MP. Dovrebbe esserci infine una batteria da 5.520 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45W.

Passiamo ora al modello più prestante, il nuovo Poco M8 Pro. Quest’ultimo dovrebbe avere un display più ampio. Si trqtta sempre di un AMOLED quad-curvo con una diagonale pari a 6,83 pollici protetto da un vetro Gorilla Glass Victus 2. Le sue prestazioni saranno invece affidate al soc Snapdragon 7s Gen 4. Il suo comparto fotografico sarà composto da una fotocamera principale da 50 MP assieme ad un sensore ultra grandangolare da 8 MP. In questo caso, la batteria sarà più capiente, dato che sarà infatti pari a 6.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W.