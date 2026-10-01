Plex su Android TV diventa social e sposta il menu a sinistra

Plex porta le sue funzioni social sull’app per Android TV e prova a rendere la scoperta di nuovi contenuti un po’ più umana, meno legata ai calcoli di un algoritmo. Chi usa la piattaforma sul televisore adesso può discutere dei titoli che sta guardando, assegnare voti, lasciare reazioni e seguire altri utenti. Insieme a queste novità arriva anche un ritocco all’interfaccia, perché il menu principale è stato spostato sul lato sinistro dello schermo.

L’idea di partenza è piuttosto semplice. Molti sono abituati a ricevere suggerimenti generati in automatico, proposte che spesso si somigliano tutte e che non sempre intercettano davvero i gusti di chi sta sul divano. Con questo aggiornamento Plex cambia prospettiva e mette al centro le persone. Gli altri spettatori diventano così una fonte di consigli per trovare la prossima serie a cui dedicare il proprio tempo.

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Discussioni, liste e recensioni arrivano su Android TV

Il pacchetto distribuito da Plex comprende cinque strumenti distinti, chiamati Discussions, Lists, Reviews, Reactions e Follows. Tradotti in parole semplici si parla di discussioni, liste, recensioni, reazioni e della possibilità di seguire altri profili. Ognuno ha un compito preciso e tutti insieme creano una piccola dimensione sociale all’interno dell’app.

Grazie alle discussioni gli utenti su Android TV possono parlare di ciò che stanno guardando e scambiarsi impressioni direttamente dall’applicazione. Le liste servono invece a creare raccolte di titoli da condividere con gli altri, un modo pratico per riunire i film preferiti o mettere insieme una selezione di serie da consigliare. Poi ci sono le recensioni, che permettono di dare un voto e scrivere un giudizio su un contenuto, e infine le reazioni, pensate per rispondere in modo più immediato a un titolo.

A completare il quadro c’è la funzione Follow, che consente di seguire altri utenti. Tenere d’occhio le attività di qualcuno con gusti affini vuol dire avere a disposizione un canale di suggerimenti diverso da quello automatico. In questo modo non serve più affidarsi soltanto all’algoritmo per decidere cosa guardare dopo, visto che le indicazioni possono arrivare anche da altre persone.

Cambia anche la posizione del menu principale

Oltre alle novità legate alla community, l’aggiornamento dell’app Plex per Android TV interviene pure sulla struttura dell’interfaccia. Il menu principale è stato infatti ricollocato sul lato sinistro dello schermo. Si tratta di una modifica che tocca la navigazione quotidiana e il modo in cui ci si sposta tra le varie sezioni dell’applicazione.

Il cuore del rilascio resta comunque l’insieme delle funzioni social. La piattaforma punta a dare un tocco umano alla ricerca dei contenuti e offre a chi è stanco di vedersi suggerire tutto da un sistema automatico gli strumenti per confrontarsi, votare e condividere. La distribuzione di Discussioni, Liste, Recensioni, Reazioni e Follow sull’app per Android TV è partita proprio in queste ore.

Fonte: TecnoAndroid