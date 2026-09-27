Pianeta di lava, trovata un’atmosfera che non dovrebbe esserci

Un gruppo di scienziati ha individuato un’atmosfera attorno a un pianeta infernalmente caldo, un mondo che secondo le aspettative non avrebbe dovuto averne una. La scoperta riguarda un corpo celeste che appartiene alla categoria dei cosiddetti mondi di lava, pianeti talmente roventi da rendere difficile perfino immaginare la presenza di un involucro gassoso stabile attorno alla loro superficie.

Il dettaglio più curioso sta nella posizione che questo oggetto occupa all’interno della sua famiglia. Si tratta infatti del membro più freddo di un gruppo di pianeti assurdamente caldi. Può sembrare una contraddizione, e in parte lo è, ma quando si parla di questi ambienti estremi le regole abituali saltano quasi sempre.

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Il pianeta di lava, il più freddo tra i pianeti più caldi

Essere il più “fresco” in una categoria dominata da temperature estreme è una distinzione piuttosto singolare. Il termine freddo, in questo caso, va preso con le pinze, perché resta comunque un pianeta rovente dove le condizioni sono lontanissime da qualsiasi cosa si possa considerare ospitale. Proprio questa collocazione un po’ anomala lo rende però un caso interessante da osservare.

Per i mondi di lava la stranezza è praticamente la norma. Sono corpi celesti che sfidano le aspettative già per il semplice fatto di esistere in condizioni così estreme, e ogni nuova osservazione tende ad aggiungere qualche elemento inatteso al quadro complessivo.

Un’atmosfera che non dovrebbe esserci

Il punto centrale della notizia riguarda proprio la presenza di un’atmosfera su un mondo che, sulla carta, non avrebbe dovuto trattenerla. Un calore così intenso rende infatti poco probabile che un pianeta del genere riesca a conservare uno strato di gas attorno a sé, eppure gli scienziati lo hanno trovato.

Una scoperta di questo tipo va contro ciò che ci si aspettava da un pianeta infernale come questo e conferma quanto i mondi di lava continuino a riservare sorprese. Il pianeta in questione si inserisce così tra gli oggetti più insoliti di una categoria che, già di per sé, ha fatto della stranezza la propria caratteristica principale.

Fonte: TecnoAndroid