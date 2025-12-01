Pixel Studio si apre ai Pixel 8 e porta le GIF animate anche sui modelli 2023

Alcune novità arrivano in silenzio, senza annunci ufficiali sul palco, ma con piccoli cambiamenti che fanno capire la direzione presa da Google. È il caso di Pixel Studio, l’app dedicata alla creazione di immagini con intelligenza artificiale, che ora viene indicata come compatibile anche con Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Dopo il debutto avvenuto ad agosto sui Pixel 9 e sui modelli di generazione successiva, quindi anche sui futuri Pixel 10, Google ha aggiornato il documento di supporto ufficiale ampliando l’elenco dei dispositivi supportati. Fino a poche ore fa, quei modelli del 2023 non venivano nemmeno citati.

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Pixel Studio anche su Pixel 8, ma non è ancora scaricabile

Nel documento di Pixel Phone Help compare ora un riferimento chiaro alla serie Pixel 8. Si tratta di un passaggio significativo, anche se per il momento resta solo teorico: l’app non risulta ancora installabile su questi dispositivi.

Secondo quanto si apprende, la modifica non è ancora accompagnata da un rilascio effettivo. Questo suggerisce un arrivo graduale, probabilmente collegato a un prossimo aggiornamento software. È possibile che Google stia preparando l’attivazione tramite uno dei futuri Pixel Drop, dopo un rinvio rispetto ai piani iniziali.

Sul fronte geografico non ci sono cambiamenti. Pixel Studio resta disponibile solo in 12 Paesi e in tre lingue: inglese, tedesco e giapponese. L’Italia non rientra ancora tra i mercati supportati.

Le GIF animate create con l’intelligenza artificiale

Oltre all’ampliamento sui Pixel 8, la pagina di supporto introduce un’altra funzione interessante. Pixel Studio permette di trasformare le immagini generate in animazioni, sfruttando un comando dedicato chiamato “Anima immagine”.

Il funzionamento è piuttosto diretto: dopo aver creato un’immagine, basta selezionare l’opzione di animazione, inserire delle indicazioni testuali oppure scegliere tra i suggerimenti predefiniti. Il sistema si occupa di generare il movimento, creando una breve sequenza animata.

Il risultato può essere:

copiato;

condiviso sulle app compatibili;

scaricato come GIF o file WebP;

aggiunto alla libreria degli sticker.

L’animazione, stando alle indicazioni presenti, potrebbe essere generata tramite Veo, il modello video di Google, anche se questo dettaglio non viene confermato ufficialmente.

Una funzione già annunciata, ma rimandata

Questa novità non nasce dal nulla. Era stata anticipata nelle scorse settimane e doveva essere parte di un recente Pixel Drop. Il rilascio, però, non è mai arrivato.

Il fatto che la descrizione sia comparsa comunque sul sito di supporto fa pensare a un semplice slittamento. Google potrebbe aver deciso di rinviare il lancio per rifinire la stabilità o l’integrazione, mantenendo però aggiornate le informazioni pubbliche.

Per quanto riguarda l’ecosistema Pixel, l’estensione di Pixel Studio ai modelli del 2023 rappresenta un segnale chiaro: le nuove funzioni basate su intelligenza artificiale non resteranno confinate solo ai dispositivi più recenti, ma verranno distribuite progressivamente anche sulle generazioni precedenti.