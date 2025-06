Pixel Feature Drop, tutte le novità lanciate da Google: dall’AI ad Android 16

Il Pixel Feature Drop di giugno 2025 porta parecchie novità. Non solo debutta Android 16, ma anche una gamma di strumenti che stravolgono l’interfaccia Pixel UI. Le notifiche dinamiche tengono informati in tempo reale, mentre la modalità Desktop e il supporto a display esterni aprono scenari da workstation. La gestione per protesi acustiche LE Audio e i miglioramenti alla Protezione Avanzata rafforzano sicurezza e inclusività. Spicca poi Pixel VIPs, widget home che rivoluziona i contatti preferiti. Si hanno poi otto scorciatoie dirette a chiamate, messaggi e informazioni rilevanti, inclusi eventi e posizioni.

AI ovunque, più accessibilità, più potenza nei Pixel

Gboard stupisce con adesivi generati dall’AI. Basta una descrizione testuale e appaiono sticker personalizzati, esclusiva dei Pixel 9 e successivi. Non è magia, è il nuovo Pixel Studio. Suggestions AI, in arrivo su Google Foto, promette editing intelligente. Il software riconosce contenuti e propone strumenti perfetti. Sarà presto rilasciata tramite aggiornamento separato. Nel campo della fotografia, arriva Camera Education. Un punto interrogativo nell’app diventa guida visiva per ogni modalità. Imparare a scattare bene non è mai stato così semplice. Il Battery Health Indicator, invece, svela lo stato reale della batteria su Pixel 8a e modelli successivi, ma sono esclusi 8 e 8 Pro.

Live Search porta ricerca visiva in tempo reale nell’app Lente di Ingrandimento. Digitando ciò che serve, i risultati appaiono evidenziati mentre ci si muove. Compatibile da Pixel 5 in su, esclusi Pixel Tablet e Fold. Expressive Captions amplia i sottotitoli emotivi anche a Regno Unito, Canada e Australia. Il servizio Satellite SOS sbarca inoltre in Australia per Pixel 9, escluso 9a, e resta gratuito due anni. Altro? L’app Recorder ora riassume audio anche in francese e tedesco. Sui Pixel 8, Clear Voice elimina poi rumori di fondo in automatico. Insomma, parecchie funzionalità. Aggiornate anche le app Google. In Messaggi, chat RCS personalizzabili, notifiche silenziabili e visualizzazione dei contatti attivi. Gboard si arricchisce con nuovi sticker Emoji Kitchen. Wear OS consente pagamenti Express Transit anche a schermo spento. Google Home introduce scorciatoie flessibili, mentre Safety Check consente di prolungare i timer.