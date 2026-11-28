La Commissione europea ha presentato il Quantum Act e, all’interno di questo pacchetto, un nuovo strumento finanziario pensato per incidere sul futuro industriale del continente. Si chiama Sovereign Tech Equity Fund, abbreviato in Stef, e il suo compito è sostenere gli investimenti nelle tecnologie strategiche per rafforzare la sovranità tecnologica e la sicurezza economica dell’Unione. Il traguardo indicato da Bruxelles è una capacità di investimento nell’ordine dei 50 miliardi di euro, una cifra che dà subito la misura delle ambizioni del progetto.

Il testo ha ricevuto il via libera dal collegio dei commissari e porta con sé un’idea piuttosto chiara. Il nuovo fondo fornirà capitali di rischio e altre forme di finanziamento azionario alle imprese, quindi risorse che entrano direttamente nel capitale delle aziende invece di arrivare sotto forma di semplici prestiti. Ed è qui che emerge un dettaglio interessante, perché nonostante il nome del provvedimento richiami il mondo dei computer quantistici, il raggio d’azione del Quantum Act andrà oltre il solo settore quantistico.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa prevede il Sovereign Tech Equity Fund

Lo Stef nasce come veicolo per sostenere le realtà che lavorano sulle tecnologie strategiche, cioè su quegli ambiti considerati decisivi per l’autonomia dell’Europa. Il perimetro non viene limitato alla sola fisica quantistica e questo allarga parecchio la platea dei possibili destinatari. Il fondo si muoverà con strumenti di finanziamento azionario e con capitali di rischio, due leve pensate per accompagnare la crescita delle imprese e dare loro una spinta concreta.

Esiste però un punto da tenere ben presente. I 50 miliardi di euro rappresentano un obiettivo ideale e non una somma già messa a disposizione. Al momento infatti nel quadro del Quantum Act non è previsto alcuno stanziamento specifico. La cifra va letta quindi come la dotazione a cui l’Unione punta, non come un budget già assegnato sulla carta.

L’effetto leva e la sfida dei 500 miliardi

A chiarire la logica dell’operazione è stata Henna Virkkunen, vice presidente della Commissione europea con delega alla Sovranità tecnologica, intervenuta in conferenza stampa. Secondo quanto spiegato, il Sovereign Tech Equity Fund punta a mobilitare investimenti complessivi compresi tra 400 e 500 miliardi di euro. La dotazione da 50 miliardi viene descritta come un punto di partenza, una base capace di attirare risorse aggiuntive e di moltiplicare l’impatto del denaro pubblico.

Il meccanismo è quello del cosiddetto effetto leva, con una somma iniziale che serve ad attivare capitali molto più consistenti. Virkkunen ha spiegato che a Bruxelles si ritiene questa cifra “un punto di partenza sufficiente per generare l’effetto leva necessario a mobilitare investimenti” per un valore compreso tra 400 e 500 miliardi di euro. In altre parole il fondo non dovrebbe agire da solo ma fare da traino, coinvolgendo altri investitori nella stessa direzione.

La vice presidente ha poi insistito sul peso di queste risorse per il futuro dell’Europa. Le ha definite infatti “indispensabili per sostenere concretamente la nostra sovranità tecnologica nei prossimi anni”, collegando in modo diretto la disponibilità di capitali alla capacità dell’Unione di restare competitiva e meno dipendente dall’esterno nei settori considerati chiave.

Fonte: TecnoAndroid