Le reti di droni autonomi potrebbero cambiare in modo profondo il modo in cui si svolgono le ispezioni industriali, rendendole più frequenti e soprattutto programmabili. Detta così sembra un’idea semplice, ma metterla in pratica è un’altra faccenda. Non si tratta più di un singolo velivolo portato sul posto da un tecnico per un controllo occasionale. L’obiettivo è un sistema organizzato, in grado di lavorare con regolarità anche su impianti grandi e complessi.

I contesti in cui questo approccio può contare davvero sono quelli dove la sorveglianza costante fa la differenza. Si parla di raffinerie, porti, centri logistici e stabilimenti produttivi. Sono realtà molto diverse tra loro, eppure hanno parecchio in comune: spazi ampi, infrastrutture estese e la necessità di tenere d’occhio strutture che non sempre si raggiungono con facilità. In ambienti del genere poter contare su controlli ripetuti nel tempo, e non più affidati all’occasione, cambia parecchio le carte in tavola.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Stazioni di ricarica e intelligenza artificiale, le fondamenta della rete

Perché un modello simile stia in piedi servono alcuni ingredienti precisi. Il primo ha a che fare con l’energia. Le stazioni di ricarica distribuite permettono ai velivoli di rifornirsi senza dover rientrare ogni volta in un unico punto centrale. È proprio questo dettaglio a trasformare una serie di voli isolati in una vera e propria rete. Avere più punti di ricarica sparsi nell’area dell’impianto significa poter pianificare i passaggi con continuità, seguendo un calendario anziché inseguendo le emergenze.

Il secondo tassello è l’analisi dei dati con intelligenza artificiale. Un drone che vola spesso raccoglie inevitabilmente una mole notevole di informazioni. Senza strumenti capaci di elaborarle, tutto quel materiale rischierebbe di restare lì, accumulato e poco sfruttato. L’intelligenza artificiale interviene qui come supporto per dare un senso a ciò che le macchine registrano durante il monitoraggio, così che i controlli frequenti producano qualcosa di realmente utile per chi gestisce gli impianti.

La combinazione tra ricarica capillare ed elaborazione automatica dei dati è ciò che rende credibile l’idea di ispezioni programmabili. Da una parte i droni possono restare operativi più a lungo e con maggiore regolarità. Dall’altra le informazioni raccolte trovano una strada per diventare utilizzabili. Uno senza l’altro difficilmente basterebbe a sostenere un sistema di questo tipo.

Il peso delle regole nel monitoraggio degli impianti

Accanto agli aspetti tecnologici c’è un terzo elemento, forse meno appariscente ma altrettanto importante. L’attenzione ai requisiti normativi figura tra i fattori in grado di sostenere lo sviluppo di queste reti. Far volare velivoli senza pilota all’interno di aree industriali non è soltanto una questione di hardware e software. Entrano in gioco regole che vanno rispettate, e tenerne conto fin dall’inizio è parte integrante del progetto, non un ostacolo da aggirare in un secondo momento.

Questo vale ancora di più quando si parla di luoghi delicati come gli scali portuali o le raffinerie, dove la sicurezza è un tema centrale. Una rete di droni autonomi pensata per operare in contesti simili deve quindi muoversi dentro un perimetro chiaro, in cui la tecnologia e le norme procedono di pari passo.

Stazioni di ricarica distribuite sul territorio, analisi affidata all’intelligenza artificiale e rispetto delle regole formano così la base su cui poggia l’intero modello. Sono questi tre elementi, insieme, a poter sostenere il controllo costante di raffinerie, porti, centri logistici e stabilimenti produttivi.

Fonte: TecnoAndroid