Parkside, il trapano avvitatore brushless da Lidl costa 59 euro

Chi cerca un trapano senza spendere una fortuna trova nel nuovo volantino Lidl, valido da giovedì 3 settembre, una proposta che merita attenzione: il trapano avvitatore Parkside a 59 euro. Non è il classico attrezzo da bricolage improvvisato, anzi, parliamo di un utensile che ha già dimostrato di avere muscoli veri, visto che è riuscito a mettere in movimento nientemeno che il London Eye. Poi è chiaro, in casa servirà per ben altro, ma il dato racconta qualcosa sulla sostanza del prodotto.

Il modello in questione è il Parkside Performance 20V, che monta un motore brushless a due velocità capace di erogare fino a 60 Nm di coppia. La differenza rispetto ai trapani tradizionali sta proprio lì, nel motore. Nelle soluzioni classiche ci sono le spazzole di carbone che creano attrito meccanico e disperdono energia. Qui invece l’energia viene convertita direttamente in coppia, con il risultato di prestazioni più alte, consumi più efficienti e una durata complessiva maggiore. Tradotto in pratica: meno calore inutile, meno usura, più forza quando serve davvero.

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Cosa c’è dentro la valigetta

La scheda tecnica è più ricca di quanto ci si aspetterebbe da un attrezzo venduto al supermercato. La prima velocità arriva fino a 500 giri al minuto, la seconda spinge fino a 2.000 giri al minuto, quindi c’è margine sia per avvitare con calma sia per forare senza perdere tempo. I livelli di coppia selezionabili sono 21, ai quali si aggiunge la modalità dedicata alla foratura. Il mandrino è a serraggio rapido firmato Röhm, un nome che nel settore degli utensili non ha bisogno di presentazioni.

Nella confezione ci sono due batterie da 20V con capacità di 2 Ah, il caricabatterie da 2,4 A, cinque bit avvitanti con relativo portabit e una valigetta in alluminio per tenere tutto insieme. Avere due batterie in dotazione non è un dettaglio da poco, perché significa poter lavorare mentre l’altra si ricarica, senza interruzioni forzate a metà lavoro. C’è anche la gestione tramite app, funzione che sui trapani di fascia economica raramente si vede.

A 59 euro il pacchetto è di quelli che fanno alzare il sopracciglio, considerando che si porta a casa un utensile brushless completo di accessori e custodia rigida. Il tipo di acquisto che copre le esigenze di chi in casa monta mensole, assembla mobili, fissa quadri o mette mano a piccole riparazioni senza voler chiamare ogni volta qualcuno.

La sfida del London Eye e il primato Parkside

Il capitolo più curioso di questa storia riguarda il Guinness. Per festeggiare i suoi trent’anni di attività, Parkside ha deciso di mettere alla prova i propri utensili con un’impresa decisamente fuori scala, ovvero far ruotare il London Eye, la gigantesca ruota panoramica affacciata sul Tamigi. Un test che di per sé non ha nulla a che vedere con l’uso domestico, ma che serve a raccontare in modo diretto quanta potenza sia stata concentrata dentro un corpo macchina da hobbisti.

Operazioni di questo tipo funzionano come dimostrazione muscolare, certo, però hanno anche il pregio di rendere tangibile un concetto tecnico altrimenti astratto. Dire 60 Nm di coppia a chi non mastica specifiche significa poco. Vedere una ruota panoramica alta oltre cento metri che comincia a girare spinta da un attrezzo tascabile è tutta un’altra faccenda.