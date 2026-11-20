Un attacco hacker di dimensioni a dir poco colossali ha colpito nelle ultime ore ben 178 siti Web confermati finora, molti dei quali appartengono a nomi di primissimo piano come Zoom, IKEA, BBC, CNN, Equifax, Salesforce, Fox News e GitLab. Le pagine sono state infettate con un malware pensato per rubare criptovalute e dati di pagamento, ma anche per prendere di mira i dispositivi Apple, in particolare gli iPhone. L’aspetto più sorprendente riguarda però il metodo utilizzato, perché i criminali non hanno dovuto forzare le difese di ogni singola azienda.

Viene naturale chiedersi come sia stato possibile compromettere così tanti portali in un colpo solo. La spiegazione è semplice solo in apparenza: gli aggressori sono andati a monte della catena, violando un servizio che moltissimi sviluppatori web usano ogni giorno. Invece di attaccare un bersaglio alla volta hanno scelto di contaminare lo strumento su cui quei bersagli si appoggiano, e da lì l’infezione si è propagata quasi da sola verso tutti i siti collegati.

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Optimizely, il punto debole da cui è partito tutto

La piattaforma in questione si chiama Optimizely. È stata fondata da due ex dipendenti di Google e permette di testare, sviluppare e distribuire siti, anche con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Proprio la società ha confermato che la vulnerabilità si trovava nella procedura di registrazione degli account di tipo “Experimentation”. Una porta lasciata socchiusa nel posto peggiore possibile, verrebbe da dire, visto il numero di clienti che si affidano al servizio.

Sfruttando quella falla i pirati informatici sono riusciti a inserire codice JavaScript nelle pagine prese di mira. Uno script di questo tipo, una volta caricato nel browser di chi visita il sito, può lavorare in silenzio senza dare alcun segnale evidente. Nel caso specifico le funzioni erano parecchie: sostituire gli indirizzi e gli URL dei pagamenti in moneta digitale con quelli controllati dagli stessi criminali, intercettare i numeri delle carte di credito inseriti dagli utenti, sottrarre i cookie di navigazione e acquisire screenshot delle attività svolte sui siti compromessi.

Per chi stava semplicemente completando un acquisto o compilando un modulo il pericolo era quindi molto concreto. Bastava digitare i propri dati in una schermata apparentemente legittima, magari su un portale conosciuto e considerato affidabile, per consegnarli di fatto a qualcun altro. Lo stesso valeva per chi pensava di inviare un pagamento in crypto al destinatario corretto e invece lo dirottava verso un portafoglio gestito dagli aggressori.

Nel mirino iPhone e iPad non aggiornati, poi le contromisure

Il codice malevolo non si limitava al furto di informazioni. Gli script tentavano anche di eseguire exploit noti per versioni meno recenti di iOS, con l’obiettivo di infettare iPhone e iPad rimasti indietro con gli aggiornamenti. Parliamo di vulnerabilità già conosciute, per cui il bersaglio erano proprio i dispositivi fermi a release datate del sistema operativo di Apple.

Sul fronte della risposta, Optimizely ha fatto sapere che la falla è stata chiusa rapidamente. Il codice è stato bonificato, le sessioni attive sono state terminate, i token di accesso sono stati revocati e le autorizzazioni degli account coinvolti sono state ripristinate. Un intervento su più livelli, quindi, che ha toccato sia la parte tecnica sia la gestione degli accessi degli utenti colpiti.

Anche alcune delle aziende coinvolte si sono mosse per conto proprio, distribuendo a loro volta le rispettive contromisure. Tra le soluzioni adottate c’è stata, per esempio, la scelta di bloccare temporaneamente tutti gli script di Optimizely sui propri siti.

Fonte: TecnoAndroid