La nuova Xiaomi Smart Band 11 introduce una funzione che parecchi utenti attendevano da tempo, ovvero la possibilità di collegarsi nello stesso momento a uno smartphone Xiaomi e a un iPhone. Si tratta di una novità tutt’altro che banale per chi ogni giorno si divide tra due telefoni, magari uno per il lavoro e uno per la vita privata, e finora era costretto a scegliere a quale dei due legare il proprio braccialetto. La band è stata presentata insieme ad altri dispositivi indossabili e alla nuova famiglia di smartphone del marchio cinese, all’interno di un annuncio piuttosto ricco che ridisegna buona parte della gamma.

Il punto più interessante resta proprio la connessione simultanea. Il dialogo tra ecosistemi diversi è da sempre uno dei nodi più delicati nel mondo dei wearable, perché il passaggio da un sistema all’altro raramente avviene senza qualche rinuncia. Vedere un braccialetto Xiaomi capace di restare agganciato contemporaneamente a un telefono della casa e a un iPhone significa abbattere un muro che spesso spingeva gli utenti verso soluzioni più chiuse. Insomma, un dettaglio che sulla carta può sembrare piccolo ma che nella pratica cambia parecchio le abitudini quotidiane.

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Tre nuovi wearable e un software rinnovato

La Smart Band 11 non arriva da sola. Accanto al nuovo braccialetto Xiaomi ha annunciato altri due prodotti indossabili, portando a tre il totale delle novità dedicate al polso e alle orecchie. Il primo è Xiaomi Watch S5, proposto in una versione da 41 mm, una misura più compatta che punta evidentemente a chi preferisce un orologio meno ingombrante al polso. Il secondo è Xiaomi Clip, e qui si entra in un territorio del tutto nuovo per l’azienda. Xiaomi Clip rappresenta infatti il debutto del marchio nel segmento degli auricolari open ear con aggancio a clip. Sono i primi del genere firmati dalla casa cinese, un segnale chiaro della volontà di presidiare una categoria che negli ultimi tempi ha attirato l’attenzione di diversi produttori. Il formato a clip si distingue nettamente dai classici auricolari in ear e allarga l’offerta audio del brand in una direzione finora inesplorata.

Sul fronte software, sia lo smartwatch sia la smart band montano Xiaomi HyperOS 4. Il nuovo sistema operativo porta in dote un’interfaccia rinnovata, che accompagna il debutto dei due dispositivi da polso con una veste grafica aggiornata rispetto alle versioni precedenti. È proprio la piattaforma software a fare da collante tra i diversi prodotti, uniformando l’esperienza su orologio e braccialetto.

Un annuncio che coinvolge tutta la gamma

Il lancio dei nuovi wearable si inserisce in una presentazione più ampia, che ha visto Xiaomi svelare anche la sua nuova famiglia di smartphone. Una scelta strategica abbastanza comune per il marchio, che tende a presentare telefoni e accessori in un unico momento così da mostrare un ecosistema coerente e pensato per funzionare insieme. In questo quadro la compatibilità della Smart Band 11 anche con iPhone assume un peso ancora maggiore, perché apre le porte del mondo Xiaomi pure a chi non ha uno smartphone della casa in tasca o ne usa uno solo in affiancamento.

Per chi vive con due telefoni, uno Xiaomi e un iPhone, la nuova Xiaomi Smart Band 11 diventa quindi un dispositivo capace di ricevere informazioni da entrambi senza bisogno di continui passaggi o riconfigurazioni. Accanto a lei debuttano Xiaomi Watch S5 nella variante da 41 mm e gli auricolari Xiaomi Clip, mentre HyperOS 4 equipaggia smartwatch e smart band con la sua interfaccia rinnovata.

Fonte: TecnoAndroid