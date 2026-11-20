07Google ha deciso di dare all’app Gemini per Mac qualcosa in più di una semplice finestra di chat. Con l’ultimo aggiornamento arriva infatti il computer use, una funzione che permette all’assistente di controllare direttamente le applicazioni desktop installate sul computer e di muoversi anche sul web, completando al posto dell’utente operazioni che fino a ieri richiedevano parecchi clic manuali.

Prima di questa novità le possibilità erano più limitate. La funzione Task, conosciuta in precedenza come Gemini Spark, poteva accedere ai file locali del Mac e lavorare insieme alle cosiddette app collegate, come @Gmail o @Google Calendar. Utile, certo, ma lontana dall’idea di un assistente capace di mettere davvero le mani sul sistema. Adesso il salto è evidente, perché Gemini può cliccare e digitare in autonomia per portare a termine attività articolate in più passaggi, che si tratti di navigare tra i menu di un programma o di compilare un modulo online.

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Come funziona il computer use su Mac

L’aspetto forse più interessante riguarda il modo in cui tutto questo avviene. Gemini lavora dentro una finestra isolata in background, con un’anteprima dal vivo che compare direttamente nella chat. Lo schermo principale e il cursore restano quindi liberi e chi usa il Mac può continuare a fare altro mentre l’assistente porta avanti il compito per conto suo. Niente mouse che si muove da solo davanti agli occhi, insomma, e nessuna necessità di restare fermi ad aspettare.

Sul fronte della sicurezza Google ha previsto alcuni paletti piuttosto chiari. Gemini può essere fermato in qualsiasi momento con un solo clic ed è l’utente a scegliere quali applicazioni l’assistente è autorizzato a usare. In più il sistema si mette in pausa quando incontra schermate di accesso o pagamenti, e per le azioni considerate sensibili serve una conferma esplicita prima di procedere.

L’idea di fondo è abbastanza semplice. Tante attività quotidiane coinvolgono programmi desktop e siti web che non comunicano tra loro, e il lavoro di collegamento finisce sempre per ricadere su chi sta davanti al computer. Il computer use si occupa proprio di questi passaggi ripetitivi e noiosi, facendo risparmiare tempo senza sottrarre lo schermo o il cursore a chi ci sta lavorando.

Gli esempi pratici e la disponibilità

Google ha indicato diversi scenari d’uso concreti. Nel lavoro creativo, per esempio, Gemini può applicare la correzione colore a gruppi di foto all’interno del software di grafica preferito oppure preparare scene 3D complesse. C’è poi la compilazione dei moduli, uno dei compiti più tediosi in assoluto: l’assistente può estrarre pesi, dimensioni e indirizzi da PDF salvati sul Mac e usarli per riempire i numerosi campi di un preventivo di spedizione.

Un altro caso riguarda le presentazioni. Gemini è in grado di raccogliere metriche e screenshot da dashboard aggiornate in tempo reale, anche relative a più regioni, e di costruire con quei dati una presentazione in Google Slides. Infine c’è la vendita dell’usato: l’assistente può analizzare le foto di capi d’abbigliamento conservate in una cartella locale, fare ricerche sui prezzi, annotare i dettagli di ogni articolo e preparare gli annunci sulle piattaforme di rivendita.

Per attivare la funzione basta aggiungere @Computer use al prompt. Nella sezione Personalizza e poi Connettori compaiono inoltre nuove app etichettate come Desktop, tra cui Blender e Autodesk Fusion, che si affiancano alle integrazioni già presenti con Git e Obsidian.

Il computer use di Gemini per Mac è in distribuzione dal 19 novembre, per ora solo in inglese americano, ed è riservato agli abbonati ai piani Google AI Plus, Pro e Ultra.

Fonte: TecnoAndroid