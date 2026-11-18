Un telo rosso steso su tutta la carrozzeria, con i fari anteriori e posteriori che filtrano attraverso il tessuto. È così che Volkswagen ha scelto di anticipare il suo nuovo concept GTI, un’auto che a giudicare dalle forme non somiglia a niente di quanto oggi si trovi in vendita. Parafanghi allargati, un alettone posteriore imponente e prese d’aria sul cofano disegnate con una certa cattiveria lasciano intuire un lavoro serio sull’aerodinamica.

La presentazione ufficiale è fissata per il 20 novembre 2026 e la data non è stata scelta a caso. Coincide infatti con le celebrazioni per il 50° anniversario della sigla GTI. Per il momento però il costruttore non ha svelato il nome della vettura, non ha confermato alcun motore e non ha chiarito se il prototipo diventerà mai un modello effettivamente ordinabile.

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Cosa si intravede sotto il telo del concept GTI

L’immagine diffusa racconta parecchio, forse più della didascalia che l’accompagna. I fari sottili sono uniti da una striscia LED orizzontale, una soluzione che richiama da vicino la ID. GTI Concept del 2023 ma qui applicata a una carrozzeria visibilmente più larga e aggressiva. I passaruota sporgono ben oltre quelli di una Golf o di una Polo di serie, con allargamenti tali da far pensare a un assetto decisamente più ampio e a cerchi di diametro maggiore.

Sopra il portellone trova posto un grande spoiler che ricorda più una Golf R da corsa che un semplice accessorio stradale. Abbinato alle prese d’aria sul cofano, il pacchetto complessivo sembra pensato più per funzionare che per stupire, almeno stando alle immagini che il marchio ha deciso di mostrare finora. Sul fronte tecnico invece il buio è totale. Mancano dati su potenza, peso e prestazioni e non c’è alcuna conferma che il concept GTI preannunci davvero una vettura di produzione.

In rete intanto le ipotesi si moltiplicano. C’è chi vede in questo prototipo un’interpretazione estrema di una futura Golf GTI Clubsport e chi invece un progetto derivato dalla gamma Polo. Volkswagen non ha confermato né smentito nessuna delle due strade e l’unica descrizione ufficiale parla per ora del possibile “Volkswagen più selvaggio a indossare il badge GTI”.

Un progetto firmato dagli apprendisti

Il dettaglio forse più curioso riguarda l’origine dell’auto. Il progetto arriva dal programma di formazione del marchio ed è stato realizzato da apprendisti, designer e ingegneri anziché da un reparto dedicato agli studi di stile. Una configurazione che fa pensare soprattutto a un pezzo da esposizione interno. Non si tratta comunque di una novità assoluta per la casa, visto che lo stesso programma aveva già dato vita in passato a un concept di supercar costruito da stagisti di design. Anche stavolta il copione è simile, con un incarico audace affidato a chi sta ancora imparando il mestiere.

E non è nemmeno la prima volta quest’anno che il marchio spinge la sigla verso gli estremi. A listino c’è già la Golf GTI Edition 50 da 320 CV, la GTI di serie più potente mai realizzata. Il compito del nuovo prototipo però è un altro. Più che alzare ancora l’asticella dei cavalli serve a mostrare fin dove può allungarsi il linguaggio stilistico della famiglia GTI.

Il debutto si inserisce in un anno che Volkswagen ha dedicato quasi interamente all’anniversario GTI, tra edizioni speciali e retrospettive sulla storia di un nome nato nel 1976. Se il concept anticipi un’erede della Clubsport su base Golf, un modello costruito partendo dalla Polo, un puro esercizio di design senza ambizioni produttive o qualcosa di completamente diverso si scoprirà soltanto quando l’auto verrà mostrata dal vivo. Una sola possibilità è stata esclusa in modo esplicito dall’azienda, che ha dichiarato “Questo non è sicuramente un GTI Cabrio”, chiudendo così la porta alle voci legate ai suoi vecchi esperimenti GTI a cielo aperto.

Fonte: TecnoAndroid