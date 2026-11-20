Chi passa molte ore al volante e trova deludente l’audio Bluetooth in auto farebbe bene a non puntare subito il dito contro gli altoparlanti. Spesso il vero responsabile è lo smartphone. Dentro le Opzioni sviluppatore di Android c’è infatti un’impostazione poco conosciuta che può cambiare in modo percepibile la resa sonora durante l’ascolto in macchina, e per attivarla basta meno di un minuto.

Per capire a cosa serve conviene guardare cosa succede al segnale quando la musica parte dal telefono e arriva allo stereo. Di base il sistema operativo affida l’elaborazione audio a un chip DSP dedicato e a basso consumo, pensato soprattutto per risparmiare batteria. Il punto debole sta proprio qui. Quel componente non nasce per offrire una fedeltà da audiofili e finisce per impoverire il suono ancora prima che lasci il dispositivo.

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Il doppio processamento che rende il suono piatto

Il problema non si ferma allo smartphone. L’autoradio riceve un segnale già compromesso e ci applica sopra il proprio equalizzatore, dando vita a una sorta di doppio processamento che svuota i dettagli scampati alla compressione wireless. Ne esce quel suono piatto e senza profondità che in tanti attribuiscono per errore all’impianto della vettura.

La voce da cercare si chiama Disabilita offload hardware Bluetooth A2DP e si trova nel menu delle Opzioni sviluppatore, all’interno della sezione dedicata al Bluetooth. Una volta attivata, chiede al sistema di scavalcare il chip DSP e di usare al suo posto la CPU principale per gestire l’audio. Il percorso verso la connessione senza fili diventa così più diretto e meno manipolato.

Chi non ha ancora sbloccato il menu nascosto deve aprire le Impostazioni, entrare in Info sul telefono e toccare il numero build sette volte di fila. A quel punto basta trovare e attivare l’interruttore legato all’A2DP. Il telefono chiederà poi un riavvio, passaggio indispensabile perché la modifica diventi effettiva.

Cosa cambia davvero e quali limiti ci sono

Va detto che non tutti i dispositivi lasciano mano libera. Su alcuni modelli il produttore blocca l’opzione, e un esempio arriva da Nothing Phone 3, dove l’interruttore compare ma resta sempre disattivabile a causa del modo in cui Nothing ha configurato la propria versione di Android. Su altri smartphone la voce potrebbe proprio non esserci.

Sul piano pratico, chi ha provato la modifica su Google Pixel 7 collegato ad Android Auto in modalità wireless ha notato bassi più definiti e un suono complessivamente meno compresso. Nessun miracolo, sia chiaro. La qualità rimane inferiore a quella garantita da un cavo e la compressione Bluetooth continua a essere il principale collo di bottiglia. Per chi però trasforma l’abitacolo in uno spazio di ascolto quotidiano, la differenza si sente.

C’è anche un piccolo prezzo da pagare. Spostare il lavoro sulla CPU produce un po’ più di calore nei viaggi lunghi e porta a un consumo di batteria leggermente superiore. Nulla di grave, ma è bene tenerne conto. Un altro accorgimento utile riguarda l’equalizzatore dell’autoradio, che conviene disattivare se è attivo, così da far arrivare agli altoparlanti esattamente il segnale trasmesso dal telefono senza ulteriori ritocchi.

Fonte: TecnoAndroid