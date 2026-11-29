Per il Black Friday 2026 Optima Mobile mette sul piatto un buono Amazon da 10 euro, destinato ai nuovi clienti che attivano online l’offerta Super Mobile Smart a 4,95 euro al mese chiedendo la portabilità del proprio numero di cellulare. L’iniziativa si chiama “Super Mobile Smart Black Friday Buono Amazon” ed è valida dal 26 novembre al 1° dicembre 2026, salvo eventuali modifiche da parte dell’operatore virtuale.

Come ottenere il buono Amazon da 10 euro

Il regolamento riserva l’operazione a premi ai clienti privati maggiorenni residenti in Italia e senza Partita IVA, che sottoscrivono Super Mobile Smart nel periodo promozionale passando esclusivamente dallo shop online di Optima Italia. C’è poi una condizione da non sottovalutare: la portabilità del numero deve concludersi entro 30 giorni dall’attivazione della SIM.

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Entro lo stesso arco di tempo chi ne ha diritto riceve un’email all’indirizzo indicato in fase di adesione, con un link a una pagina dedicata da cui riscattare il buono Amazon. Lo stesso collegamento compare anche nell’Area Clienti Optima. Il codice va riscattato e attivato entro 3 mesi dall’invio della comunicazione e non può essere ceduto a terzi né convertito in denaro.

Il premio si perde se il servizio non viene attivato, se la portabilità non arriva in tempo oppure se si esercita il diritto di ripensamento, dove previsto. Spetta un solo buono per cliente anche attivando più SIM con portabilità, mentre resta cumulabile con quelli ottenuti in precedenti promozioni Optima. Il montepremi complessivo stimato ammonta a 12.000 euro, IVA inclusa.

Cosa offre Super Mobile Smart a 4,95 euro

Il pacchetto Super Mobile Smart comprende minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 100 Giga in 4G ogni mese, con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. La SIM o eSIM è scontata a 9,90 euro invece di 19,90 euro, per cui la spesa iniziale si ferma a 14,85 euro considerando anche il primo mese anticipato. Per l’attivazione online, oltre alla video identificazione, dall’inizio del 2025 si possono usare anche SPID e CIE.

Fino al 16 marzo 2027 è attiva anche la promo Porta un Amico, che dopo l’attivazione online con portabilità consente di invitare un conoscente e ottenere 5 euro di ricarica ciascuno. Tra i servizi accessori figurano Total Security a 1,95 euro al mese e Safe Call a 0,95 euro, entrambi con il primo mese gratuito, mentre da maggio 2026 l’app MyOptima integra gratis la funzione Antispam. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Safe Call è stato regalato a tutte le donne che hanno attivato l’offerta tra il 23 e il 25 novembre 2026.

Rete 5G, Giga extra e condizioni contrattuali

Optima Mobile è un operatore virtuale che, attraverso l’aggregatore Effortel, si appoggia alla rete Fastweb + Vodafone in 2G, 4G e dal 12 maggio 2025 anche in 5G. Chi vuole la rete di ultima generazione può aggiungere l’apposita opzione a 1,95 euro al mese, con il primo mese gratis per i nuovi clienti. Abbinata a Super Mobile Smart la spesa sale quindi a 6,90 euro mensili, con velocità massime stimate di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Il VoLTE è incluso senza costi da diversi anni.

Esauriti i Giga la navigazione si blocca, ma si possono acquistare pacchetti extra: 1 Giga a 1,30 euro, 2 Giga a 2,60 euro e 5 Giga a 6,70 euro. Nel Roaming UE minuti e SMS funzionano come in Italia, mentre i dati hanno un tetto di 1 Giga al mese. Con la delibera 170/26/CONS l’AGCOM ha di nuovo autorizzato Optima ad applicare un sovrapprezzo fino a luglio 2027.

Il contratto prevede una durata minima di 12 mesi e senza diverse comunicazioni si rinnova tacitamente alle stesse condizioni per altri 12. Il recesso per cambio operatore non comporta costi aggiuntivi. In caso di uso non conforme ai principi di correttezza può scattare il piano base Optima Basic Privati New, che costa 15 centesimi al minuto e 25 centesimi a SMS. Per chi resta senza credito al rinnovo c’è infine il servizio Day Plus, che permette di chiamare, scrivere e navigare in Italia per un massimo di 48 ore al mese al prezzo di 1 euro ogni 24 ore.

Fonte: TecnoAndroid