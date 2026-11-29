Il nome di Silent Hill Remake continua a circolare con insistenza tra gli appassionati di horror, complici i rumor sul possibile periodo di uscita che rimbalzano da un angolo all’altro del web. In questo clima di attesa ha preso la parola Piotr Babieno, amministratore delegato di Bloober Team. Durante una riunione con gli azionisti ha affrontato due temi piuttosto delicati: lo stato dei lavori sul rifacimento del primo Silent Hill e il futuro della software house, con un passaggio dedicato anche all’ipotesi di sviluppare un gioco di Resident Evil.

Il contesto non è un dettaglio da poco. Le indiscrezioni sulla finestra di lancio del remake si susseguono ormai da tempo, alimentate più dalla curiosità dei fan che da conferme ufficiali. Il fatto che sia proprio il vertice dello studio a parlarne, e per giunta davanti a chi investe nella società, sposta l’attenzione su un piano diverso. Non si tratta di voci di corridoio ma di un aggiornamento sullo sviluppo arrivato da chi guida l’azienda in prima persona.

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Il punto sui lavori di Silent Hill Remake

Al centro dell’intervento c’è il progetto che più di ogni altro tiene occupato il team, cioè il remake del primo Silent Hill. Si parla del capitolo che ha dato origine all’intera serie, un titolo che per molti giocatori rappresenta un punto di riferimento assoluto del genere. Rimetterci mano significa misurarsi con un’eredità pesante e con aspettative altissime, ed è anche per questo che ogni informazione sullo stato dei lavori viene accolta con grande interesse.

Babieno ha quindi colto l’occasione dell’incontro con gli azionisti per fare il punto sul cammino del progetto. Un momento del genere serve proprio a questo: raccontare a chi sostiene economicamente lo studio come procedono le produzioni e dove si sta andando. E mentre la rete si interroga su quando Silent Hill Remake arriverà davvero nelle mani dei giocatori, la voce del CEO diventa inevitabilmente il riferimento più atteso.

Bloober Team e l’ipotesi Resident Evil

L’altro filone della discussione riguarda il domani della software house. Babieno ha parlato apertamente delle prospettive dello studio, toccando un argomento che non è passato inosservato: la possibilità di lavorare a un gioco di Resident Evil. Va detto con chiarezza che si tratta di un’ipotesi e non di un annuncio. Nessun progetto è stato presentato, e il tema è emerso come parte di un ragionamento più ampio sulle direzioni che Bloober Team potrebbe prendere nei prossimi anni.

Certo è che accostare il nome dello studio a due marchi così importanti dell’horror fa un certo effetto. Da una parte c’è il lavoro concreto sul rifacimento del primo Silent Hill, dall’altra l’idea, per ora soltanto evocata, di cimentarsi con un’altra serie storica del brivido. Due piani molto diversi, uno legato al presente produttivo e l’altro a un futuro ancora tutto da definire, che però convivono nello stesso discorso.

Proprio questa doppia anima ha reso l’intervento di Piotr Babieno particolarmente seguito. Il CEO ha toccato l’argomento davanti agli azionisti, all’interno dello stesso incontro in cui ha discusso del futuro di Bloober Team e ha fornito l’aggiornamento sullo sviluppo di Silent Hill Remake.

Fonte: TecnoAndroid