Capita a chiunque viaggi di notte o affronti centinaia di chilometri senza sosta. A un certo punto le palpebre si fanno pesanti, l’attenzione cala e l’idea più saggia diventa accostare, abbassare lo schienale e chiudere gli occhi per un paio d’ore, magari anche per risparmiare una camera d’albergo trovata all’ultimo. Il timore di una pattuglia di passaggio però arriva puntuale. In realtà si può stare tranquilli perché dormire in auto non è vietato dal Codice della strada.

Il riferimento è l’articolo 157, che regola arresto, fermata e sosta. Per la legge la sosta è semplicemente una sospensione prolungata della marcia, durante la quale chi guida può anche scendere e allontanarsi. Nell’abitacolo può restare chiunque, sveglio o addormentato, visto che la norma non dice nulla sulle persone a bordo. Con la vettura parcheggiata secondo le regole non si rischia alcuna sanzione e non esiste nemmeno un limite nazionale di ore per riposare in macchina. Conta soltanto come e dove si lascia il mezzo, quindi cartelli, orari e divieti vanno rispettati, compreso il ticket sulle strisce blu anche mentre si dorme.

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Dove riposare e quando la sosta diventa campeggio

In genere va bene qualsiasi parcheggio pubblico o tratto di strada dove la sosta è permessa, anche per l’intera notte. Il quadro cambia quando intervengono i Comuni, che possono introdurre limiti specifici con apposite ordinanze. Succede spesso nelle località di mare e di montagna, dove nei periodi di maggiore afflusso si stringono le maglie su campeggio libero, pernottamento nei veicoli e sosta notturna in certe piazze o lungomari. Prima di spegnere i fari conviene dare un’occhiata alla segnaletica, perché uno stallo libero di giorno può diventare off limits dopo una certa ora o essere riservato solo ad alcuni veicoli. Stessa prudenza nei piazzali di supermercati e centri commerciali, dove spesso valgono regolamenti interni contro le soste lunghe. Perfino su un terreno privato il via libera del proprietario non basta se leggi comunali o regionali vietano il campeggio in quella zona.

La linea che separa la sosta dal campeggio libero è semplice da tracciare. Finché si resta chiusi nella propria vettura parcheggiata regolarmente, senza occupare spazio attorno alla carrozzeria, non si sta campeggiando. Quando invece spuntano tavolini, sedie pieghevoli, tende o verande scattano i divieti locali. La logica emerge bene dall’articolo 185, pensato per le autocaravan: un camper in sosta regolare non fa campeggio se poggia sull’asfalto solo con le ruote, non emette scarichi diversi da quelli del motore e non supera l’ingombro della propria sagoma. La regola nasce per i camper e non si applica in automatico alle automobili, ma chiarisce la differenza tra un mezzo fermo e un uso improprio del suolo pubblico. Ogni regione poi ha le sue norme. In Emilia Romagna il divieto passa dall’articolo 41 della legge regionale n. 16 del 2004, che prevede anche alcune deroghe.

Autostrada, motore acceso e alcol

Sulla rete autostradale l’autogrill è il rifugio più comodo e riposare negli stalli delle aree di servizio è del tutto legale. L’articolo 175 però vieta di lasciare il veicolo in sosta nelle aree di servizio, nei parcheggi e nelle pertinenze autostradali per più di 24 ore consecutive, con l’eccezione dei parcheggi degli alberghi lungo il percorso e delle aree attrezzate allo stesso modo. Lo stesso articolo proibisce il campeggio nelle pertinenze, salvo nelle zone autorizzate. Va evitata del tutto la corsia d’emergenza, utilizzabile secondo l’articolo 176 solo per reale necessità come un guasto o un malore e comunque mai oltre tre ore.

Tenere il motore acceso per l’aria condizionata d’estate o il riscaldamento d’inverno è l’errore più costoso. Il comma 7 bis dell’articolo 157 punisce chi lo fa con una multa da 223 a 444 euro. In garage, parcheggi sotterranei o spazi poco ventilati c’è inoltre il rischio di un accumulo letale di monossido di carbonio. Chi ha bevuto e sceglie di dormire in macchina invece di guidare non incorre automaticamente nella contestazione per ebbrezza dell’articolo 186. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 39736 del 4 dicembre 2025: la sola presenza di una persona ubriaca in un’auto ferma, anche con il motore avviato, non prova che abbia guidato. Servono elementi concreti su una circolazione precedente.

Le multe possibili e qualche consiglio pratico

Le sanzioni arrivano solo violando le regole sul parcheggio o sul campeggio. L’articolo 157 prevede in genere da 42 a 173 euro, mentre l’articolo 158 sale da 87 a 344 euro per i casi più gravi come l’auto su marciapiedi o strisce pedonali. In autostrada campeggiare fuori dagli spazi autorizzati costa da 42 a 173 euro e superare le 24 ore comporta anche la rimozione forzata. Meglio scegliere parcheggi autorizzati, illuminati e non isolati, spegnere il motore, lasciare un filo d’aria dai finestrini ed evitare fornelli o stufe a combustione. L’ACI suggerisce di fermarsi ai primi segnali di sonnolenza per un pisolino da 15 a 20 minuti, ricordando che una pausa breve non sostituisce mai una vera notte di riposo.

Fonte: TecnoAndroid