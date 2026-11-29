Un Toyota Hilux con pneumatici da 325, cerchi da 22 pollici e un alettone posteriore così ingombrante da costringere i progettisti a togliere il portellone del cassone. Il risultato si chiama Hilux Hyper Z e non arriva da una delle tante officine di tuning ma direttamente da Toyota, che lo ha costruito internamente e lo ha svelato in Thailandia. La parte più curiosa però riguarda la base di partenza, perché la versione ribassata da cui deriva questa showcar è un modello che lì si può comprare davvero in concessionaria.

Di solito attorno all’Hilux girano racconti di tutt’altro genere. Di recente la casa giapponese ha perfino rifatto il vecchio numero di Top Gear lasciando cadere una roulotte sulla versione elettrica del pickup. Con l’Hyper Z invece gli occhi finiscono sulla coda per un motivo molto diverso, cioè quell’alettone enorme che occupa tutto lo spazio dove normalmente si apre la sponda posteriore. Toyota ha semplicemente deciso di eliminarla.

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Aerodinamica da pista e proporzioni fuori scala

Sull’Hilux Hyper Z l’ala non è l’unico elemento pensato per l’aria. Davanti c’è uno splitter, il fondo è stato progettato per gestire il flusso sotto la vettura e dietro compare un diffusore. Per un concept nato soprattutto per mostrare cosa si può fare sul piano del design, il lavoro è stato portato avanti con una certa profondità. A colpire più di tutto sono comunque le proporzioni.

L’Hyper Z misura 5,36 metri in lunghezza e supera i 2,20 metri in larghezza, ma si ferma a 1,51 metri d’altezza. La lunghezza è la stessa del precedente Hilux GR Sport II, eppure con quelle gomme così larghe il pickup sembra schiacciato a terra. Sui fianchi degli pneumatici 325/35 R22 la sigla è chiara, mentre sulla meccanica Toyota non si è ancora sbilanciata e la scheda tecnica non dice né quale motore lo spinga né quanti cavalli abbia. Il progetto è nato in collaborazione con Toyota Design Australia.

Che il debutto sia avvenuto in Thailandia non è un caso. Nel Paese i pickup sono di casa anche nel mondo delle elaborazioni e il marchio lo sa bene per esperienza diretta. Il team Gazoo Racing thailandese aveva già preparato il semplice Hilux Champ per la Super Pickup Series locale, dove correva con motore diesel e trazione posteriore.

La base è la Hilux Travo Z Edition

Proprio questa cultura ha fatto da ispirazione. L’idea risale al 2024, quando i designer hanno cominciato a osservare da vicino come i clienti thailandesi personalizzano i propri mezzi. Chi lì desidera un Hilux più basso sceglie la Hilux Travo Z Edition, che fa da base all’Hyper Z. Rispetto alle versioni Travo più rialzate Toyota ha ridisegnato il paraurti anteriore e tolto gli allargamenti dei passaruota, aggiungendo ammortizzatori riprogettati e un piantone dello sterzo di dimensioni maggiori.

Per chi vuole montare cerchi personalizzati sono ordinabili la Smart Cab con cabina allungata e la Double Cab a quattro porte anche in un allestimento più economico con ruote in acciaio da 16 pollici. Su entrambe si può aggiungere il pacchetto accessori Charismo Drift con labbro sul paraurti anteriore e spoiler sul portellone, che in questo caso resta al suo posto.

Nella maggior parte delle varianti sotto il cofano lavora un diesel da 2,4 litri con 150 CV. Abbinato al manuale a sei marce offre 343 Nm di coppia, che salgono a 400 con l’automatico a sei rapporti. Il diesel più grande da 2,8 litri è riservato nella Z Edition alla sola cabina singola con cambio manuale.

In Thailandia i prezzi partono da 599.000 baht, circa 16.100 euro, per il telaio cabinato a cabina singola. La versione con cassone richiede almeno 639.000 baht, pari a circa 17.200 euro, mentre la doppia cabina parte da circa 20.300 euro. Le prime consegne sono previste all’inizio di gennaio 2027.

Fonte: TecnoAndroid