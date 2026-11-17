Oppo ha appena presentato in Cina il nuovo Oppo Watch 5, lo smartwatch che rinnova il modello centrale della sua gamma di orologi, cioè quello che nel nome non porta sigle o suffissi aggiuntivi. Il debutto è avvenuto insieme a quello degli smartphone Oppo Reno 17 e Reno 17 Pro e del tablet Oppo Air 6, in una presentazione che ha messo in fila diverse novità del marchio. L’arrivo cade a un paio di mesi di distanza da Oppo Watch S2, svelato a settembre, e chiude idealmente il cerchio sul rinnovamento della famiglia di indossabili dell’azienda cinese.

Un design leggero con cassa in alluminio

La nuova generazione punta con decisione sulla leggerezza. Oppo Watch 5 adotta una cassa quadrata con angoli smussati e bordi piatti, una forma che richiama il linguaggio stilistico già visto su molti orologi smart ma che qui viene declinata con un profilo particolarmente asciutto. La scocca in alluminio misura appena 9,2 mm di spessore e pesa circa 25 grammi senza cinturino, numeri che lasciano intuire un dispositivo pensato per essere indossato a lungo senza dare fastidio al polso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Proprio il peso contenuto è uno degli elementi su cui il produttore insiste di più. Un orologio così sottile e leggero si presta bene all’uso quotidiano e anche al monitoraggio notturno, dove la comodità conta parecchio. La combinazione tra cassa sottile e materiali leggeri rende il nuovo modello una proposta pensata per chi cerca un accessorio discreto più che un oggetto vistoso.

Sul fronte estetico c’è anche spazio per la personalizzazione. Le colorazioni disponibili sono cinque e portano nomi piuttosto evocativi come Adventure Purple, Moonlight White, Fairyland Green, Wish Orange e Starry Black. Una tavolozza ampia che spazia dai toni più sobri del bianco e del nero fino a sfumature decisamente più vivaci come il viola, il verde e l’arancione.

Schermo AMOLED luminoso e protetto da Gorilla Glass 5

Il cuore visivo del dispositivo è un pannello AMOLED da 1,85 pollici con risoluzione di 390 x 450 pixel. A proteggerlo ci pensa un vetro Gorilla Glass 5, una scelta che dovrebbe garantire una buona resistenza a graffi e piccoli urti, aspetto tutt’altro che secondario per un oggetto che si porta al polso tutto il giorno.

Interessante anche la gestione della luminosità, che cambia a seconda del contesto. Nell’utilizzo normale il display si ferma a 600 nit, mentre sotto la luce diretta del sole sale fino a 1.500 nit per mantenere i contenuti leggibili anche all’aperto. Nelle modalità sportive il picco arriva addirittura a 3.000 nit, un valore pensato evidentemente per chi si allena all’esterno e ha bisogno di consultare i dati con un’occhiata veloce, magari durante una corsa in pieno giorno.

ColorOS Watch 17, connettività e qualche rinuncia

A muovere il tutto c’è ColorOS Watch 17, il sistema operativo che Oppo dedica ai propri orologi, abbinato al chip BES2710IBP. Una piattaforma che punta sull’efficienza e che accompagna le numerose funzioni dedicate alla salute e all’attività fisica annunciate per questo modello.

Per quanto riguarda la connettività, il nuovo smartwatch offre Bluetooth 5.2 e NFC, utile per i pagamenti contactless dove supportati. Sul fronte della localizzazione la dotazione è piuttosto completa, con il supporto ai sistemi GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS e QZSS, un insieme di costellazioni satellitari che dovrebbe garantire un tracciamento preciso delle attività all’aperto.

Fonte: TecnoAndroid