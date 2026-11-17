Sotto l’amministrazione Trump la ricerca sull’intelligenza artificiale e sulla scienza quantistica ha ricevuto un’attenzione privilegiata, molto più marcata rispetto ad altri ambiti. Questa scelta però non convince tutti. Una parte degli scienziati guarda con una certa inquietudine a ciò che, nel frattempo, è finito ai margini. Il punto non riguarda tanto il valore dei due settori premiati, che nessuno mette davvero in discussione, quanto l’equilibrio complessivo del sistema.

Trump punta su IA e quantistica: due settori in cima alla lista delle priorità

L’idea di fondo è piuttosto semplice da cogliere. L’IA e le tecnologie quantistiche vengono considerate terreni strategici, ambiti in cui conviene investire energie e attenzione perché da lì potrebbero passare le trasformazioni dei prossimi anni. Ecco perché la Casa Bianca ha scelto di metterle al centro della propria visione sulla ricerca scientifica, trattandole come una sorta di corsia preferenziale.

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Detta così sembra una strategia lineare. Concentrare gli sforzi su pochi obiettivi ben definiti può dare risultati più rapidi e visibili, e nessuno nega che l’intelligenza artificiale e il mondo quantistico siano campi in pieno fermento. Il favore accordato a queste discipline, insomma, ha una sua logica. Ma ogni scelta di questo tipo porta con sé una domanda inevitabile, ovvero cosa succede a tutto quello che resta fuori dal perimetro delle priorità.

La preoccupazione per ciò che viene sacrificato

È proprio su questo aspetto che si concentra il disagio di diversi ricercatori. La scienza non funziona come un insieme di compartimenti stagni. Le scoperte importanti nascono spesso in settori che, almeno all’inizio, sembrano lontani dai riflettori, e privilegiare con decisione due filoni rischia di togliere ossigeno a molti altri. Quando l’attenzione politica si sposta in una direzione precisa, lo spazio per il resto tende inevitabilmente a ridursi.

Il timore degli scienziati riguarda proprio questo spostamento. Non si tratta di una critica all’intelligenza artificiale o alla scienza quantistica in quanto tali, piuttosto di una riflessione su ciò che è stato scalzato per fare posto a loro. Il favore verso alcune aree, infatti, non arriva mai nel vuoto. Comporta delle rinunce, a volte esplicite e a volte meno evidenti, che possono pesare su discipline altrettanto importanti ma meno capaci di attirare consenso o di promettere ritorni immediati.

C’è poi una questione di prospettiva. Puntare quasi tutto su ciò che oggi appare promettente significa fare una scommessa sul futuro, e le scommesse possono anche non andare come previsto. Una parte della comunità scientifica preferirebbe un approccio più distribuito, capace di sostenere anche quelle ricerche di base che magari non producono risultati spettacolari nel breve periodo ma costituiscono le fondamenta di tutto il resto.

Un equilibrio difficile da trovare

La tensione, in fondo, è quella di sempre tra concentrazione e varietà. Da una parte c’è chi sostiene la necessità di scelte nette per restare competitivi in settori considerati decisivi. Dall’altra c’è chi teme che un sistema troppo sbilanciato finisca per impoverirsi, perdendo competenze e linee di ricerca difficili da ricostruire in seguito.

Sotto la guida di Trump la bilancia pende chiaramente verso l’intelligenza artificiale e la scienza quantistica, che hanno ottenuto un trattamento di riguardo. Ed è proprio questo sbilanciamento a sollevare le perplessità di alcuni ricercatori, preoccupati per ciò che queste priorità hanno finito per soppiantare.

Fonte: TecnoAndroid