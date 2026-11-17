Le frequenze dei canali del digitale terrestre sono state aggiornate insieme alla nuova lista dei canali, e questo ha portato inevitabilmente qualche modifica nella sintonizzazione. I ritocchi riguardano i principali multiplex nazionali, dalla Rai a Mediaset fino ai pacchetti di Cairo e Persidera. Per orientarsi conviene partire proprio da qui, cioè dai mux che trasportano gruppi di emittenti sulla stessa frequenza.

Rai, come cambiano i multiplex del servizio pubblico

Il MUX R della Rai è quello con la distribuzione più articolata sul territorio. In Piemonte, Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata viaggia sul canale 30 a 546 MHz. Valle d’Aosta, Trento, Liguria, Campania e Sardegna lo ricevono invece sul canale 43 a 650 MHz, mentre Rieti e Arezzo fanno storia a sé con il canale 45 a 666 MHz. Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia si sintonizzano infine sul 37 a 602 MHz. Dentro ci sono Rai 1, Rai 2, Rai 3 con le edizioni regionali del TGR e Rai News 24, con una capacità disponibile di 19,91 Mbps.

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Il MUX A sta sul canale 26 a 514 MHz, con la stessa banda a disposizione. Ospita Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Premium, Rai Gulp, Rai YoYo, Rai Sport e Italiana, oltre a una lunga serie di emittenti radiofoniche che va da Rai Radio 1 fino a No Name Radio powered by Rai. Discorso diverso per il MUX B, trasmesso con lo standard di seconda generazione DVB T2 sul canale 40 a 626 MHz e con ben 36,50 Mbps disponibili. Qui trovano spazio Rai 4K alla posizione 101, Rai Play alla 201, Rai Radio 2 Visual e Rai Play Sound, le versioni provvisorie di Rai 1, Rai 2 e Rai 3 alle posizioni 501, 502 e 503 e anche RTV San Marino sulla 550.

Mediaset e La7, le frequenze da memorizzare

Sul fronte Mediaset i multiplex sono tre. Il primo occupa il canale 46 a 674 MHz e raccoglie Iris, 27Twentyseven, La5, Mediaset Italia2, TGCOM24, Radio 105 e R101 TV, insieme a stazioni radio come Radio Monte Carlo e Virgin Radio. Il secondo si trova sul canale 36 a 594 MHz con QVC, Cine34, Focus, TOPcrime, Boing, Boing Plus e Cartoonito. Il terzo, quello delle reti ammiraglie, è sul canale 38 a 610 MHz e porta Rete4, Canale5, Italia1, 20 Mediaset e Mediaset Extra, più un test HEVC main10 alla posizione 200. Ci sono però delle eccezioni: in Sardegna si usa il canale 29 a 538 MHz oltre al 38, mentre in Sicilia e Calabria, Cosenza e Crotone escluse, il segnale passa sul canale 24 a 498 MHz.

Il MUX Cairo Due viaggia sul canale 25 a 506 MHz oppure sul 33 a 570 MHz. Contiene LA7 HD e LA7Cinema, una serie di canali numerati della famiglia Italia, France 24 alla posizione 241 e Caccia e Pesca alla 888.

Persidera e D Free, il resto dell’offerta

Il MUX D Free trasmette sul canale 24 a 498 MHz in gran parte del Paese. Nelle zone affacciate sulla fascia tirrenica, cioè Liguria e parte di Toscana, Umbria, Lazio e Campania, il segnale arriva invece sul canale 23 a 490 MHz. Al suo interno compaiono tante emittenti tematiche, tra cui Padre Pio TV, Cusano News 7, Radio Radio TV e Maria Vision.

Restano i tre multiplex Persidera. Il primo, sul canale 44 a 658 MHz o sul 32 a 562 MHz, trasporta NOVE, Discovery Turbo, Sportitalia, Deejay TV e diverse radio come Radio Deejay, Radio Capital e Radio Maria. Il secondo usa il canale 48 a 690 MHz oppure il 42 a 642 MHz e ospita TV8, Cielo, TV2000, K2, frisbee, Super!, Sky TG24, IlSole24ORE TV e Supertennis. Il terzo, sul canale 47 a 682 MHz o sul 45 a 666 MHz, comprende Real Time, Food Network, Discovery, Giallo, DMAX, Gambero Rosso e l’intera galassia di RTL 102.5. Per allineare televisori e decoder alle nuove frequenze del digitale terrestre è consigliabile effettuare una ricerca automatica dei canali.

Fonte: TecnoAndroid