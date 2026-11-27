Meta starebbe trattando con Amazon per permettere a Muse, il suo agente AI, di completare acquisti direttamente sul celebre negozio online. Per ora i dettagli sono pochi, ma un punto fermo c’è: le discussioni tra i due colossi sono effettivamente partite. La notizia arriva in un momento particolare per l’assistente sviluppato da Meta, che ha da poco debuttato nel Regno Unito. Lì gli utenti possono già sfruttarlo su diversi siti, affidandogli una parte delle operazioni che di solito si fanno a mano davanti allo schermo.

Il blocco di due mesi fa e le ragioni ufficiali

Il rapporto tra le due aziende non è partito nel migliore dei modi. Circa due mesi fa Amazon ha bloccato Muse, impedendo di fatto agli utenti di usare l’assistente di Meta per fare acquisti sulla piattaforma. La motivazione formale riguarda le condizioni d’uso, che vietano l’accesso non autorizzato da parte di strumenti esterni. L’azienda di Seattle ha poi aggiunto un argomento ancora più pesante, cioè la sicurezza. Secondo Amazon, Muse non si identifica quando entra negli account, consulta la cronologia degli ordini o gestisce le credenziali, e questo rappresenterebbe un rischio serio.

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Dietro la questione tecnica però si nascondono ragioni molto più concrete. La prima è piuttosto evidente, perché Amazon preferisce che i clienti usino Alexa for Shopping, il proprio strumento, e non quello di un rivale diretto. La seconda riguarda i soldi, ovvero la necessità di difendere i guadagni dell’azienda e, di conseguenza, quelli dei suoi azionisti.

Per capire fino in fondo la prudenza di Amazon bisogna guardare a come funziona la pubblicità sulla piattaforma. Ogni volta che qualcuno cerca un articolo, tra i risultati compaiono anche i prodotti sponsorizzati. Venditori e inserzionisti pagano per ottenere più visibilità, e il sistema si regge sul classico modello del pagamento per clic. Funziona benissimo finché dall’altra parte c’è una persona in carne e ossa che scorre la pagina e clicca sull’inserzione.

Con un agente automatico lo scenario cambia completamente. Se la ricerca passa attraverso Muse, gli annunci sponsorizzati non vengono visti e Amazon non incassa nulla. Il problema poi si allarga a catena, perché anche gli inserzionisti vedrebbero calare le proprie entrate e potrebbero perfino decidere di lasciare la piattaforma. C’è infine un ulteriore timore, legato alla qualità dei risultati ottenuti quando a cercare è l’intelligenza artificiale e non l’utente.

Trattative in corso e shopping agentico ancora agli inizi

Le discussioni tra Meta e Amazon vanno avanti, anche se al momento non sono emersi altri particolari. Una cosa comunque appare chiara dal punto di vista formale, visto che un eventuale accordo dovrà essere firmato direttamente dagli amministratori delegati delle due società. Non si tratta quindi di un’intesa da poco, ma di una decisione presa ai vertici.

Il contesto aiuta a spiegare tanta cautela. Il cosiddetto shopping agentico, cioè gli acquisti affidati a un assistente digitale che agisce per conto dell’utente, è destinato a crescere, ma oggi si trova ancora nelle sue fasi iniziali. Resta aperta soprattutto la questione dell’affidabilità di questi agenti, che non è stata ancora valutata del tutto. Il rischio per Amazon è molto pratico, perché se Muse sbaglia un acquisto le proteste e le richieste di rimborso finiscono comunque sulla piattaforma di Seattle.

Fonte: TecnoAndroid