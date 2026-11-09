Sentinel 2 colora di rosso il Marocco: il segreto è nelle piante

Una grande macchia rossa si allarga sul sud del Marocco in una nuova immagine satellitare diffusa dall’Agenzia Spaziale Europea, ma dietro quel colore così acceso non si nasconde nulla di preoccupante. Il rosso indica la presenza di vegetazione nei dintorni di Ouarzazate, ripresi in piena stagione umida. I dati raccolti dal satellite Sentinel 2 sono stati infatti elaborati in modo che il vicino infrarosso, cioè la radiazione riflessa dalle piante, comparisse proprio con quella tinta.

L’ESA ha pubblicato lo scatto il 20 febbraio 2026 all’interno della serie dedicata alla Terra osservata dallo spazio, anche se la ripresa vera e propria risale a gennaio 2026. La risoluzione di dieci metri permette di esplorare la zona con un livello di dettaglio sorprendente. Si riescono a distinguere perfino piccoli affluenti e qua e là spuntano anche campi coltivati, sparsi in un paesaggio semiarido che a prima vista non farebbe pensare a tanta presenza vegetale.

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Sentinel 2: come il vicino infrarosso trasforma il verde in rosso

Per capire cosa accade in questa fotografia conviene tenere separate due cose diverse. Da una parte c’è la luce che il satellite effettivamente registra, dall’altra l’uso che se ne fa quando si costruisce l’immagine finale. Il vicino infrarosso è invisibile all’occhio umano, eppure in questo caso è stato assegnato al canale del rosso. Grazie a questa scelta diventano ben visibili tutte le aree che riflettono con forza questo tipo di radiazione.

E qui entrano in gioco le piante. La vegetazione assorbe gran parte della luce rossa visibile, quella che sfrutta per la fotosintesi, mentre riflette in modo molto marcato il vicino infrarosso. È proprio questo comportamento a distinguerla dalle superfici che la circondano, come rocce, terreno nudo o aree urbane. Non a caso si tratta di uno dei parametri impiegati per valutare lo stato di salute e la densità della copertura vegetale di un territorio.

Nel caso di Ouarzazate il rosso segue con precisione le sponde dei fiumi che attraversano la regione. Molti di questi sono corsi d’acqua stagionali, che si riempiono in modo significativo solo in determinati periodi dell’anno, soprattutto in inverno e in primavera. La ripresa di gennaio cade esattamente in questa fase umida, il che spiega la vivacità della macchia rossa lungo gli alvei. Va però precisato che dalla sola immagine non è possibile affermare che la vegetazione sia in espansione e nemmeno misurare direttamente le riserve idriche della zona.

Il complesso solare Noor e i paesaggi del cinema

Spostando lo sguardo verso nord, nella stessa immagine si riconosce il complesso solare Noor. L’impianto è composto da quattro installazioni e occupa oltre 3.000 ettari di superficie. Al suo interno convivono alcune centrali termosolari a concentrazione e una centrale fotovoltaica. Le prime funzionano con grandi specchi che indirizzano la radiazione solare verso dei ricevitori, dove si genera calore. Quel calore può essere immagazzinato e consente così di continuare a produrre elettricità anche dopo il tramonto.

Il paesaggio di Ouarzazate ha però anche un’anima legata al grande schermo. Questi territori sono stati scelti come set cinematografico per pellicole celebri come Lawrence d’Arabia, uscito nel 1962, e L’ultima tentazione di Cristo, del 1988. Tra quelle stesse valli e colline è stata girata anche una parte de Il Trono di Spade.

Fonte: TecnoAndroid