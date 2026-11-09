Meta, indagine antitrust nel Regno Unito malgrado la retromarcia

La Competition and Markets Authority, l’autorità britannica che vigila sulla concorrenza, ha aperto un’indagine su Meta per capire se le nuove condizioni commerciali proposte dal gruppo violino la normativa antitrust del Regno Unito. Al centro della questione c’è una versione aggiornata dei termini annunciata dall’azienda di Menlo Park, che prevedeva l’utilizzo dei contenuti pubblicati per sviluppare i propri servizi e anche per addestrare i modelli AI. Un passaggio che non è piaciuto a molti e che ha spinto il regolatore a muoversi, nonostante nel frattempo la società abbia fatto più di un passo indietro.

Le regole in questione riguardavano le aziende che promuovono i propri contenuti su Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. In pratica, accettando i nuovi termini, queste realtà avrebbero concesso a Meta la possibilità di sfruttare il materiale caricato per migliorare i prodotti del gruppo e per allenare i sistemi di intelligenza artificiale. L’entrata in vigore era fissata per ottobre ma le cose sono andate diversamente.

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I passi indietro di Meta e il nodo della posizione dominante

Dopo le critiche arrivate da più parti, la società guidata da Mark Zuckerberg ha deciso di correggere il tiro. Prima è sparito dal testo il termine “addestrare”, poi l’applicazione delle nuove regole è slittata al 20 novembre. Proprio questo rinvio, ha spiegato la CMA, era stato concordato con l’autorità stessa. Successivamente Meta ha scelto di sospendere del tutto l’entrata in vigore e di avviare una consultazione con le parti interessate. Due giorni fa il portavoce Andy Stone ha comunicato che le nuove condizioni non verranno più applicate e che resteranno valide quelle precedenti.

Una retromarcia piuttosto netta, quindi. Eppure non è bastata a fermare l’antitrust britannico. La CMA sospetta infatti un possibile abuso di posizione dominante e ritiene che l’accettazione dei termini da parte delle aziende possa configurarsi come un’imposizione illecita di condizioni commerciali inique. Si tratterebbe di una violazione del Competition Act 1998, la legge che nel Regno Unito disciplina la concorrenza e tutela il mercato da comportamenti scorretti delle imprese più forti.

Il ragionamento dell’autorità è abbastanza chiaro. Chi fa pubblicità o promuove contenuti sulle piattaforme del gruppo difficilmente può permettersi di rifiutare le regole imposte, vista la portata dei servizi coinvolti. Ed è proprio questo squilibrio che il regolatore intende esaminare con attenzione. La prima fase dell’indagine dovrebbe concludersi entro gennaio 2027.

La replica dell’azienda e il capitolo Meta One

Dal canto suo l’azienda californiana respinge le accuse. Un portavoce di Meta ha dichiarato che non esiste alcun motivo per avviare un’indagine, dal momento che le condizioni commerciali non verranno modificate senza prima consultare le parti interessate. Una posizione che punta tutto sulla sospensione già decisa e sul dialogo promesso con il mercato.

Il fascicolo aperto dalla CMA però non si limita ai termini contestati. L’autorità ha chiesto informazioni anche sull’abbonamento Meta One, un tema che preoccupa soprattutto le piccole imprese. Secondo la Federation of Small Businesses, l’associazione che rappresenta le piccole attività nel Regno Unito, il servizio potrebbe avere un impatto negativo sulla pubblicazione di link esterni per chi non paga l’abbonamento.

Fonte: TecnoAndroid