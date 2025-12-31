OPPO Pad Air 5 debutta in Cina e guarda al mercato mondiale

OPPO ha presentato ufficialmente in Cina il nuovo Pad Air 5, ampliando la propria offerta di tablet Android. Il dispositivo si colloca nella fascia media del mercato. L’obiettivo è offrire un’esperienza multimediale completa a un prezzo accessibile. La strategia appare chiara fin dal primo sguardo. Il design e l’impostazione tecnica richiamano fortemente OnePlus Pad Go 2. Non si tratta di una sorpresa assoluta. I due brand condividono da tempo scelte progettuali simili. OPPO Pad Air 5 si rivolge a chi consuma video, streaming e contenuti social.

Il display ampio è uno degli elementi centrali del progetto. La batteria di grande capacità promette sessioni prolungate senza ansia da ricarica. Il tablet nasce per l’intrattenimento quotidiano più che per la produttività estrema. La dotazione è equilibrata e pensata per un pubblico generalista. OPPO punta su affidabilità e su componenti collaudati. L’esperienza d’uso viene rafforzata dal mondo di accessori compatibili. Tastiera e pennino ampliano gli scenari di utilizzo. Il software gioca un ruolo fondamentale nella proposta complessiva.

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ColorOS 16.0 accompagna l’utente fin dal primo avvio. L’interfaccia è ottimizzata per schermi di grandi dimensioni. L’impressione generale è quella di un prodotto concreto. OPPO non cerca soluzioni sperimentali. Preferisce consolidare una formula già apprezzata. Il risultato è un tablet che punta alla sostanza. Il debutto in Cina potrebbe anticipare un’espansione internazionale. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali per l’Europa.

OPPO Pad Air 5: scheda tecnica completa, prezzo competitivo e anima ribrandizzata

Sotto la scocca, OPPO Pad Air 5 utilizza il processore MediaTek Dimensity 7300-Ultra. La piattaforma garantisce prestazioni adeguate all’uso quotidiano. Il display LCD misura 12,1 pollici. La risoluzione raggiunge i 2.800 per 1.980 pixel. Il refresh rate arriva fino a 120 Hz. Il formato 7:5 è pensato per la lettura e il multitasking. La luminosità tocca i 600 nit. Il picco arriva a 900 nit in condizioni particolari. Il pannello supporta un miliardo di colori. La copertura cromatica è ampia e ben calibrata.

Sul fronte memoria, OPPO offre diverse configurazioni. La RAM LPDDR5X è disponibile da 8 o 12 GB. Lo storage UFS 3.1 arriva fino a 256 GB. Il comparto fotografico è essenziale ma funzionale. Le due fotocamere sono entrambe da 8 megapixel. Sono pensate soprattutto per videochiamate e scansioni rapide. La connettività include Wi-Fi 6 e Bluetooth. Il 5G è disponibile come opzione. Non manca la porta USB Type-C. La batteria da 10.050 mAh è uno dei punti di forza. La ricarica SuperVOOC da 33 W riduce i tempi di attesa. Il tablet pesa 597 grammi. Lo spessore resta contenuto sotto i sette millimetri. In Cina, i prezzi partono da circa 250 euro. La versione più completa arriva a circa 330 euro. Le colorazioni sono tre e puntano sull’eleganza.