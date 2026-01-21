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Oppo Find X9 Pro entra nella top five DxOMark

scritto da Ilenia Violante 0 commenti 1 Minuti lettura
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La fotocamera di Oppo Find X9 Pro ha conquistato il quinto posto nella classifica generale di DxOMark, totalizzando 166 punti complessivi. Un risultato che colloca il dispositivo subito dietro a modelli di riferimento come Huawei Pura 80 Ultra, Vivo X300 Pro, OppoFind X8 Ultra e iPhone 17Pro. Il comparto hardware gioca un ruolo centrale. Qui troviamo infatti un sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica, affiancato da un ultra-grandangolare da 50 megapixel e da un potente teleobiettivo da 200MP, anch’esso stabilizzato. Questa combinazione consente una grande versatilità. Copre non a caso situazioni molto diverse, dalle foto paesaggistiche alle riprese con forte zoom e ricche di dettagli.

Il punteggio elevato riflette soprattutto la qualità complessiva delle immagini, la gestione dell’esposizione e la resa cromatica, che risulta naturale e coerente in diverse condizioni di luce. Oppo, con Find X9 Pro, dimostra di voler competere direttamente con i migliori camera phone del mercato, puntando non solo su numeri elevati, ma su un equilibrio tra hardware, software e algoritmi di elaborazione delle immagini.

Oppo Find X9 Pro: video, stabilizzazione e margini di miglioramento

Anche sul fronte video, Oppo FindX9 Pro ha ottenuto valutazioni molto positive. La stabilizzazione nelle riprese in movimento è risultata efficace, permettendo filmati fluidi e utilizzabili anche in situazioni dinamiche. DxOMark ha anche apprezzato l’uniformità dei colori e la buona gestione dell’esposizione in ambienti ben illuminati. Restano però ancora alcuni margini di miglioramento nelle condizioni di luce più difficili. Qui purtroppo possono emergere piccoli problemi legati all’autofocus e alla gestione delle scene particolarmente scure.

Nel complesso, però, il risultato ottenuto è sufficiente per superare alcuni rivali diretti, come il Magic 8Pro, e consolidare la posizione di Oppo tra i produttori più competitivi nel settore premium. Questo quinto posto rappresenta così un segnale chiaro. L’azienda non vuole limitarsi a inseguire i leader della fotografia mobile, ma intende costruire una propria identità tecnica, fatta di sensori avanzati, stabilizzazione efficace e una resa complessiva sempre più matura. Per gli utenti interessati a uno smartphone focalizzato sulla qualità fotografica, Find X9 Pro si propone quindi come una delle alternative più interessanti dell’attuale mondo dei top di gamma.