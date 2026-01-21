Oppo Find X9 Pro entra nella top five DxOMark

La fotocamera di Oppo Find X9 Pro ha conquistato il quinto posto nella classifica generale di DxOMark, totalizzando 166 punti complessivi. Un risultato che colloca il dispositivo subito dietro a modelli di riferimento come Huawei Pura 80 Ultra, Vivo X300 Pro, OppoFind X8 Ultra e iPhone 17Pro. Il comparto hardware gioca un ruolo centrale. Qui troviamo infatti un sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica, affiancato da un ultra-grandangolare da 50 megapixel e da un potente teleobiettivo da 200MP, anch’esso stabilizzato. Questa combinazione consente una grande versatilità. Copre non a caso situazioni molto diverse, dalle foto paesaggistiche alle riprese con forte zoom e ricche di dettagli.

Il punteggio elevato riflette soprattutto la qualità complessiva delle immagini, la gestione dell’esposizione e la resa cromatica, che risulta naturale e coerente in diverse condizioni di luce. Oppo, con Find X9 Pro, dimostra di voler competere direttamente con i migliori camera phone del mercato, puntando non solo su numeri elevati, ma su un equilibrio tra hardware, software e algoritmi di elaborazione delle immagini.

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Oppo Find X9 Pro: video, stabilizzazione e margini di miglioramento

Anche sul fronte video, Oppo FindX9 Pro ha ottenuto valutazioni molto positive. La stabilizzazione nelle riprese in movimento è risultata efficace, permettendo filmati fluidi e utilizzabili anche in situazioni dinamiche. DxOMark ha anche apprezzato l’uniformità dei colori e la buona gestione dell’esposizione in ambienti ben illuminati. Restano però ancora alcuni margini di miglioramento nelle condizioni di luce più difficili. Qui purtroppo possono emergere piccoli problemi legati all’autofocus e alla gestione delle scene particolarmente scure.

Nel complesso, però, il risultato ottenuto è sufficiente per superare alcuni rivali diretti, come il Magic 8Pro, e consolidare la posizione di Oppo tra i produttori più competitivi nel settore premium. Questo quinto posto rappresenta così un segnale chiaro. L’azienda non vuole limitarsi a inseguire i leader della fotografia mobile, ma intende costruire una propria identità tecnica, fatta di sensori avanzati, stabilizzazione efficace e una resa complessiva sempre più matura. Per gli utenti interessati a uno smartphone focalizzato sulla qualità fotografica, Find X9 Pro si propone quindi come una delle alternative più interessanti dell’attuale mondo dei top di gamma.