Pixel 10 Pro XL, DxOMark lo promuove tra i migliori camera phone

Il Google Pixel 10 Pro XL è passato sotto la lente di DxOMark e i risultati premiano l’ultimo arrivato della famiglia di Mountain View. Con un punteggio complessivo di 163, il dispositivo si colloca al quarto posto nel ranking globale, dietro soltanto a modelli “Ultra” come Huawei Pura 80 Ultra, Oppo Find X8 Ultra e Vivo X200 Ultra. Il dato più interessante, però, riguarda la distribuzione dei punteggi. Parliamo infatti di 165 nelle foto e ben 160 nei video. Una differenza minima che racconta la volontà di Google di sfidare Apple proprio sul terreno in cui l’iPhone ha costruito la sua fama, la registrazione video.

Pixel 10 Pro XL, luci e ombre nei test: video eccellenti, stabilizzazione da migliorare

In passato, quasi tutti gli smartphone ottenevano risultati più alti nelle foto che nei video. Gli iPhone costituivano l’eccezione, grazie a un comparto video di riferimento. Ora il Pixel 10 Pro XL rompe lo schema, riducendo la distanza e posizionandosi come buona alternativa anche per i content creator. Non a caso, mentre l’iPhone 16 Pro Max mantiene il primato nei video con 166 punti, si ferma a 158 nelle foto, cedendo terreno al nuovo Pixel.

Secondo gli analisti francesi, il Pixel10 Pro XL offre un’esposizione generalmente più accurata e una gamma dinamica molto ampia, sia negli scatti fotografici sia nelle clip video. Viene lodato anche il bilanciamento del bianco, capace di restituire tonalità della pelle realistiche e convincenti. I dettagli sono nitidi alla luce del giorno e il rumore resta contenuto, mentre l’autofocus mostra una buona reattività. Il teleobiettivo lavora bene, specialmente in ambienti luminosi, e la quantità di artefatti si riduce rispetto ai concorrenti.

Non mancano però alcuni difetti. Ad esempio, in condizioni di scarsa illuminazione il Pixel 10 Pro XL registra rumore temporale nei video e un calo di dettaglio nelle foto. La modalità ritratto soffre di qualche artefatto nella stima della profondità, e la stabilizzazione ottica non raggiunge i livelli migliori della concorrenza. Sono limiti che non compromettono il giudizio complessivo, ma mostrano margini di miglioramento per futuri aggiornamenti. Insomma, il Pixel 10 Pro XL dimostra che Google non solo resta competitiva nella fotografia, ma ora entra di diritto anche tra i protagonisti assoluti della registrazione video. Un traguardo che conferma il ruolo del dispositivo come uno dei camera phone più equilibrati e completi disponibili oggi sul mercato.