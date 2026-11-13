Oppo Find X10 Ultra non arriverà, i suoi componenti finiranno su altri top

Il progetto Oppo Find X10 Ultra sembra ormai archiviato in via definitiva, ma il lavoro fatto attorno a questo smartphone non andrà perso. I componenti pensati per il modello più ambizioso della casa cinese troveranno comunque spazio sul mercato, montati su altri dispositivi. A rivelarlo nelle ultime ore è stato Digital Chat Station, il leaker iperattivo e quasi sempre ben informato che su Weibo anticipa da tempo le mosse dei principali marchi asiatici.

La notizia arriva a pochi giorni dalle prime voci sulla cancellazione di Find X10 Ultra, e aggiunge un tassello piuttosto interessante. Secondo la fonte, la qualità dell’hardware selezionato per questo telefono è semplicemente troppo alta per finire in un cassetto. Oppo avrebbe quindi deciso di recuperare il meglio e di riutilizzarlo altrove, senza sprecare mesi di sviluppo e accordi con i fornitori.

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I componenti che Oppo non vuole sprecare

Il pacchetto di cui si parla è di quelli che fanno gola a qualsiasi appassionato di tecnologia. Al centro c’è un display BOE OLED da 6,89 pollici con risoluzione 2K+ a 1440p, un pannello di altissimo livello pensato per offrire il massimo in termini di nitidezza. Poi c’è la parte fotografica, che sulla carta sarebbe stata il vero cavallo di battaglia del telefono.

Per i selfie era previsto un sensore frontale da 100 MP perfettamente quadrato, quindi in formato 1:1. Una scelta poco comune che permette di scattare con la stessa resa sia in verticale sia in orizzontale senza girare il dispositivo. Sul retro invece avrebbe trovato posto una fotocamera principale da 200 MP con sensore da 1/1,12 pollici, dimensioni davvero generose per un telefono.

Naturalmente al momento non si sa su quale modello, o su quali modelli, questi elementi verranno effettivamente impiegati. Un dettaglio però è abbastanza evidente. Non si tratta di parti adatte a un dispositivo di fascia media o economica e, a guardare bene, nemmeno a un telefono soltanto di fascia alta. Servono dei veri e propri flagship, prodotti di punta in grado di giustificare costi del genere. I candidati più logici sono i futuri Find X11, o comunque si chiamerà la prossima generazione di modelli premium che il produttore cinese dovrebbe presentare il prossimo autunno.

La crisi delle memorie frena gli smartphone Ultra

Oppo, a quanto pare, non è un caso isolato. Stando ai leaker, quasi tutti i produttori cinesi starebbero rinunciando all’idea di lanciare un nuovo smartphone Ultra quest’anno. Il motivo principale ha un nome preciso, cioè la crisi dei chip di memoria, che ha fatto lievitare in maniera consistente i prezzi di gran parte dei dispositivi elettronici in commercio.

In uno scenario simile un modello Ultra, che per definizione si colloca già nella parte più alta del listino, finirebbe per essere posizionato ben oltre la soglia del ragionevole. Da qui la scelta di mettere il progetto in pausa per il momento. E guardando l’andamento generale del mercato, le prospettive non sembrano troppo incoraggianti neppure per l’anno prossimo, anche se la situazione potrebbe ancora cambiare nei prossimi mesi.

Fonte: TecnoAndroid