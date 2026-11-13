Businesses in ChatGPT: schede verificate e agenti per le aziende

OpenAI ha annunciato il 10 novembre 2026 il debutto in versione beta di Businesses in ChatGPT, un insieme di funzioni pensato per le aziende che vogliono gestire le proprie informazioni all’interno dell’assistente e misurare quanto vengono viste. Alcune imprese potranno anche mettere a disposizione dei clienti un agente conversazionale tutto loro. Il progetto punta a trasformare l’assistente in un nuovo punto di contatto tra i marchi e chi cerca prodotti o servizi.

Il pubblico di partenza è enorme. Secondo la società, ChatGPT raccoglie ormai 1,2 miliardi di utenti ogni settimana. Questi numeri gli danno un peso crescente nel modo in cui le persone si informano, confrontano prodotti e scelgono un fornitore. OpenAI vuole portare i dati commerciali delle imprese proprio dentro quelle conversazioni in cui si prendono le decisioni.

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L’iniziativa si regge su due componenti. Da una parte c’è Business Hub, uno spazio dedicato alla gestione delle informazioni professionali. Dall’altra c’è Business Agents, che permette ad alcune aziende di dialogare direttamente con gli utenti. Al lancio entrambi gli strumenti sono gratuiti, ma la società non ha escluso di renderli a pagamento più avanti.

Business Hub e il controllo sulle informazioni

Con Business Hub le aziende idonee possono rivendicare la propria scheda dentro la piattaforma, far verificare la propria identità e ottenere un badge di verifica. Superato questo passaggio, hanno a disposizione strumenti per modificare alcune informazioni e caricare cataloghi di prodotti con prezzi e disponibilità. Uno dei problemi più sentiti dai marchi riguarda proprio le informazioni incomplete o superate che finiscono nelle risposte degli assistenti basati sull’intelligenza artificiale. Rendendo più semplice l’invio di dati aggiornati, OpenAI punta a migliorare la qualità di ciò che arriva agli utenti.

La rivendicazione della scheda è aperta alle organizzazioni idonee nei Paesi in cui ChatGPT è disponibile. Per i commercianti che usano Shopify esiste anche una procedura di integrazione dedicata, che sfrutta i collegamenti con Shopify Catalog.

Nuovi numeri per misurare la visibilità

Business Hub introduce anche una serie di statistiche su come gli utenti scoprono le aziende nella piattaforma. Le imprese possono consultare il numero di menzioni della propria attività e i clic verso il sito web. Possono vedere anche i temi di scoperta, cioè gli argomenti trattati nelle conversazioni in cui il loro sito viene citato. Per chi si occupa di marketing e di visibilità online si tratta di una fonte di dati del tutto nuova, che va oltre le classiche posizioni nei motori di ricerca. Contenuti strutturati, informazioni commerciali aggiornate e qualità delle schede prodotto acquistano così più peso. Anche i reparti informatici sono coinvolti, perché dovranno garantire cataloghi coerenti e dati affidabili.

La società precisa che queste statistiche sono aggregate e sottoposte a soglie minime per tutelare la riservatezza degli utenti. Le singole conversazioni, comprese quelle con gli agenti aziendali, non vengono trasmesse alle imprese. Lo strumento non viene quindi presentato come un modo per accedere alle chat private di chi usa ChatGPT.

Business Agents, un nuovo canale di vendita

La seconda novità riguarda Business Agents. Le aziende autorizzate possono creare, testare e mettere in funzione un agente conversazionale in grado di rispondere alle domande dei clienti su prodotti e servizi. Quando un’impresa compare nelle risposte, l’utente può aprire la sua scheda e, se la funzione è attiva, avviare una conversazione con il suo agente. L’agente può spiegare le differenze tra più articoli o chiarire alcune caratteristiche commerciali. Lo scambio viene segnalato chiaramente come un’interazione con l’azienda, separata dalle normali risposte del chatbot.

Per ora Business Agents è riservato ad alcune aziende statunitensi del commercio elettronico e dei servizi online. OpenAI prevede un’estensione graduale ad altri settori e mercati. La società sta inoltre sperimentando con alcuni inserzionisti selezionati la possibilità di sponsorizzare questi agenti all’interno della sua offerta pubblicitaria, con un’etichetta specifica per i contenuti sponsorizzati. Businesses in ChatGPT non garantisce né una raccomandazione sistematica delle aziende presenti né un aumento delle vendite. OpenAI afferma inoltre che il ricorso alla pubblicità non cambia la frequenza con cui ChatGPT consiglia un’impresa.

Fonte: TecnoAndroid