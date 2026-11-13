Nintendo Switch, stop ai modchip: GitHub rimuove 144 repository

Nintendo ha deciso di intervenire contro i modchip per Switch e lo ha fatto in modo piuttosto deciso, ottenendo la rimozione da GitHub di ben 144 repository che ospitavano firmware open source utilizzato da diversi microchip di modifica. Alla base dell’operazione c’è una richiesta DMCA presentata da Nintendo of America, che non si è fermata a qualche progetto isolato. Tra i contenuti cancellati compare infatti anche il repository principale, quello da cui erano nati numerosi fork.

Il dettaglio non è secondario. Colpire la fonte originaria insieme alle sue derivazioni significa andare a smontare un’intera rete di progetti collegati tra loro, e non soltanto un singolo indirizzo. I firmware finiti nel mirino erano destinati a hardware come SX Core, SX Lite, Picofly e HWFLY, componenti utilizzati per modificare alcune versioni di Nintendo Switch e consentire alla console di eseguire software non originale. Si tratta di nomi piuttosto noti a chi segue da vicino il mondo delle modifiche sulla piattaforma della casa di Kyoto, ed è proprio su questo ecosistema che si è abbattuta la mossa dell’azienda.

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Perché le prime Switch non sono uguali alle successive

Per capire davvero la questione bisogna fare un passo indietro e guardare alla differenza tra le prime unità di Switch e i modelli arrivati in seguito. Le console della primissima produzione dell’azienda giapponese erano vulnerabili a un exploit hardware presente nella modalità di recovery. Una falla di questo tipo ha una caratteristica particolare, perché non può essere corretta con un semplice aggiornamento software. Il problema risiede nel componente fisico e lì rimane, a prescindere da quante patch vengano distribuite.

Nintendo ha poi chiuso quella strada nelle versioni successive della console, come Switch Lite e Switch OLED, oltre che nelle unità più recenti della prima generazione. Su questi esemplari la vecchia vulnerabilità non è più sfruttabile e quindi chi vuole modificarli deve seguire un percorso decisamente più complesso. Ed è esattamente qui che entrano in gioco i microchip di modifica, diventati di fatto l’unica alternativa praticabile sulle console aggiornate.

Come funziona il voltage glitching dei modchip

Per intervenire sulle unità più recenti di Switch serve mettere mano all’hardware vero e proprio. In pratica occorre saldare sulla scheda madre un modchip come Picofly, HWFLY o SX Core. Questi dispositivi però non funzionano da soli e per svolgere il loro compito hanno bisogno di un firmware specifico che ne guidi il comportamento. Senza quel codice il chip installato sulla scheda resta sostanzialmente inutilizzabile.

Il codice rimosso da GitHub gestiva proprio una parte fondamentale dell’intero processo, il cosiddetto voltage glitching durante l’avvio della console. Il meccanismo è più semplice da descrivere di quanto possa sembrare. Il modchip altera per un intervallo brevissimo il comportamento elettrico del sistema, scegliendo con precisione il momento giusto in cui farlo. Questa piccola interferenza va a disturbare il processo di boot della console e apre così la porta all’esecuzione di codice non autorizzato, che in condizioni normali verrebbe bloccato dalle protezioni previste da Nintendo.

Il cuore del sistema stava quindi proprio in quei repository. Le saldature e i componenti fisici rappresentano soltanto metà del lavoro, mentre il firmware che coordina il glitch elettrico nel momento esatto dell’avvio è ciò che rende possibile l’intera modifica. La richiesta DMCA di Nintendo of America ha colpito esattamente questo tassello, portando alla rimozione dei 144 repository che lo ospitavano, compreso quello principale da cui derivavano numerosi fork.

Fonte: TecnoAndroid