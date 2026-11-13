Silicon Box a Novara: chip su pannelli quadrati e 1.600 posti

Il progetto di Silicon Box in Italia entra finalmente nella fase operativa, e non si tratta di un cantiere qualunque. A Novara nascerà uno degli stabilimenti di chip più avanzati d’Europa, la prima fabbrica europea dell’azienda dedicata al packaging avanzato. I numeri sono di quelli che si notano: un investimento da 3,2 miliardi, circa 1.600 posti di lavoro diretti, due anni di lavori per tirare su la struttura e una produzione attesa nel 2029. Urso ha usato un paragone ambizioso parlando di “Novara come la Silicon Valley”, una frase che dà l’idea di quanto peso venga attribuito all’operazione. Per capire perché questo impianto sia considerato così rilevante bisogna guardare a cosa verrà fatto lì dentro. Non si parla della produzione dei singoli processori, ma di una fase altrettanto delicata della filiera, quella in cui i componenti vengono assemblati e preparati per finire nei dispositivi. È proprio su questo terreno che lo stabilimento piemontese punta a distinguersi, con un approccio diverso rispetto a quello più tradizionale.

Come funziona il packaging avanzato di Silicon Box

Il cuore del progetto sta nel metodo di lavorazione. Nella fabbrica di Silicon Box i processori verranno assemblati a blocchi su grandi pannelli quadrati, una soluzione che rappresenta il tratto distintivo dell’intero impianto. L’idea è lavorare su superfici ampie e regolari, così da gestire più elementi insieme all’interno dello stesso ciclo produttivo.

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Il packaging avanzato è diventato nel tempo una parte sempre più strategica del mondo dei semiconduttori. Le prestazioni di un chip non dipendono soltanto da come viene progettato e realizzato il singolo componente, ma anche da come i vari pezzi vengono messi insieme e collegati tra loro. Ed è qui che entra in gioco il lavoro che si farà a Novara, dove l’assemblaggio diventa un passaggio ad alto contenuto tecnologico e non un semplice passaggio finale.

Avere una struttura di questo tipo sul suolo europeo significa portare in casa una competenza che finora era concentrata altrove. Il fatto che si tratti della prima fabbrica europea di Silicon Box rende la scelta dell’Italia ancora più significativa, perché colloca il Paese in una posizione di primo piano nella catena di produzione dei chip.

Investimento, occupazione e tempi del cantiere di Novara

Sul fronte economico la cifra messa sul piatto è di 3,2 miliardi, un impegno che pesa e che spiega anche l’attenzione istituzionale attorno al progetto. A questo si aggiunge il tema del lavoro, con circa 1.600 posti di lavoro diretti previsti una volta che l’impianto sarà a regime. Si tratta di occupazione legata direttamente allo stabilimento, quindi senza contare l’eventuale indotto.

Per quanto riguarda il calendario, i lavori dureranno circa due anni. Il cantiere dovrà dare forma a una struttura complessa, pensata per ospitare lavorazioni molto sofisticate, e solo dopo questa fase si potrà passare all’avvio vero e proprio delle attività. L’obiettivo indicato per l’inizio della produzione è il 2029.

La frase di Urso su Novara paragonata alla Silicon Valley va letta in questo quadro. Il riferimento è al distretto californiano diventato simbolo mondiale dell’innovazione tecnologica, e accostarlo alla città piemontese racconta le aspettative riposte nell’impianto. Con la partenza del progetto Silicon Box si apre così il percorso che porterà, nel giro di due anni di cantiere, alla nascita di uno dei siti di chip più avanzati del continente, con la produzione fissata per il 2029.

Fonte: TecnoAndroid