Oppo Find X10: batteria da 8.000 mAh e due sensori da 200 MP

Le indiscrezioni su Oppo Find X10 stanno diventando sempre più concrete e, a giudicare da quanto circola in queste settimane, il modello base della nuova serie potrebbe presentarsi con una scheda tecnica che assomiglia parecchio a quella di un Pro. Batteria enorme, due sensori da 200 MegaPixel e un debutto atteso nel mese di settembre: sono questi i punti che stanno alimentando le chiacchiere attorno al prossimo top di gamma cinese, che tra l’altro potrebbe non arrivare da solo, visto che si parla anche di un inedito Find X10E.

A muovere le acque è stato Digital Chat Station, fonte ormai abituale quando si parla di anticipazioni sul mercato cinese, che ha messo sul tavolo numeri decisamente sopra la media. Il primo riguarda l’autonomia, e non è un dettaglio da poco.

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Una batteria che supera gli 8.000 mAh

Secondo quanto trapelato, Oppo Find X10 monterebbe una batteria con capacità superiore agli 8.000 mAh, una cifra che fino a un paio d’anni fa sarebbe sembrata fuori scala per uno smartphone di formato normale. Il merito, come sempre in questi casi, va alle celle di nuova generazione che permettono di comprimere più energia nello stesso spazio, senza gonfiare lo chassis oltre misura.

Accanto all’autonomia c’è la ricarica, che resta su livelli già visti sulla serie precedente ma comunque solidi: 80 W via cavo e 50 W senza fili. Numeri che, uniti a una batteria di quelle dimensioni, dovrebbero garantire tempi di rabbocco più che accettabili anche partendo da zero.

Il resto della dotazione tecnica segue la stessa logica. Si parla di un SoC MediaTek di fascia altissima e di nuova generazione, di un display LTPO da 6,59 pollici, quindi compatto senza essere piccolo, di un sensore di impronte ultrasonico integrato nello schermo e della protezione completa contro acqua e polvere. Elementi che, messi in fila, raccontano di un modello base pensato per non essere il fratello povero della gamma.

Fotocamere da 200 MegaPixel e supporto BT.2020

Il capitolo più interessante riguarda però il comparto fotografico. Le fotocamere di Find X10 dovrebbero contare su almeno due sensori da 200 MegaPixel, uno per la principale e uno per il teleobiettivo periscopico, affiancati da una ultragrandangolare da 50 MegaPixel e da un sensore multispettrale, quest’ultimo pensato per migliorare la lettura della luce e la resa cromatica negli scatti.

Sempre sul fronte colore, Digital Chat Station indica il supporto allo standard BT.2020 come uno dei veri punti di forza del dispositivo. Si tratta di uno spazio colore molto ampio, usato in ambito video professionale e legato ai contenuti in alta gamma dinamica, che sulla carta permette di riprodurre e catturare una gamma di tonalità più estesa rispetto agli standard tradizionali. Tradotto in pratica: immagini più fedeli e colori meno compressi, almeno nelle intenzioni.

Se tutto questo venisse confermato, il salto rispetto al passato sarebbe evidente. Il modello base della serie Find X10 si troverebbe con specifiche in larga parte sovrapponibili a quelle che di solito restano appannaggio delle varianti Pro, dalla doppia unità da 200 MegaPixel fino alla gestione avanzata del colore.

Cosa si sa del nuovo Find X10E

Nel frattempo, accanto ai due modelli principali, è spuntato il riferimento a un Find X10E, una variante finora mai comparsa nella nomenclatura di Oppo. Sulle sue caratteristiche non ci sono ancora dettagli concreti, ma la sua presenza suggerisce una gamma più articolata rispetto alle precedenti generazioni, con almeno tre proposte a coprire fasce di prezzo differenti.

Il lancio, come detto, è atteso per settembre, quindi il tempo per avere conferme ufficiali non è poi così lungo. Fino ad allora si tratta di indiscrezioni, per quanto provenienti da una fonte che sul mercato cinese ha spesso azzeccato le previsioni. Il quadro che ne esce, comunque, è quello di un Oppo deciso a rendere il modello standard molto meno “standard” di quanto il nome lasci intendere.